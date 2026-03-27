BTS en Perú: CONFIRMAN el estadio en el que se presentará, PRECIOS y cómo adquirir las entradas en PREVENTA

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las seguidoras peruanas de la agrupación de K-pop BTS se encuentran a la expectativa de sus próximos conciertos programados para el 9 y 10 de octubre. Recientemente la boletera oficial reveló el estadio en el que se realizarán dichos show. Además, se ha brindado información sobre los precios, preventa y cómo adquirir entradas.

BTS en Perú: Confirman el estadio y precios de entradas

Se acabó la espera. Después de un largo tiempo, las fanáticas peruanas de la banda surcoreana BTS podrán conocer el escenario en que se desarrollarán los dos shows que brindarán en nuestro país.

De acuerdo a información oficoial de la empresa encargada de la venta de entradas se ha designado al Estadio San Marcos como el lugar perfecto para que Jin, Jungkook, J-Hope, Suga, Taehyung, RM y Jimin se reencuentren con las ARMY nacionales.

En tal sentido, el mapa de distribución muestra tres rangos de precios para cuatro zonas. Así la entrada para campo está valorizada en S/851, Tribuna Oriente/Occidente tendrá un costo de S/667 y Tribuna Norte/Sur a S/483. Hay que mencionar que el formato del espectáculo será 360°.

BTS en Perú: ¿Cómo puedo acceder a la preventa de entradas?

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