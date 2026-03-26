Rosalía abandonó su concierto en Milán entre lágrimas y disculpas: ¿Qué sucedió con la cantante española?

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante española Rosalía abandonó un reciente concierto que brindaba en la ciudad de Milán, en Italia, como parte de la gira de su cuarto disco titulado "Lux". El motivo de su retiro fue por un problema de salud y pidió disculpas al público asistente.

Rosalía abandonó su concierto en Milán: ¿Por qué razón?

Desde el pasado lunes 16 de marzo, la intérprete española Rosalía inició su tour promocional de su más reciente producción discográfica "Luz", en Lyon, Francia. Tras un éxito rotundo en su primera actuación en la ciudad francesa, ayer miércoles le tocaba presentarse en Milán.

Para ello, la artista viajó hasta suelo italiano donde sus miles de fans esperaban con ansias verla deleitar en el escenario cantando sus clásicos temas así como los nuevos. Sin embargo, ello no llegó a suceder debido a que la autora de "Con altura" tuvo que abandonar el concierto a los pocos minutos debido a un problema de salud.

La cantante procedió a pedir disculpas a los miles de seguidores que aguardaban el espectáculo en el Assago Forum y reveló qué era lo que le aquejaba, pese a que su objetivo era culminar el show.

"Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar hasta el final, pero me siento fatal", explicaba la intérprete.

La catalana acotó que podría continuar con su presentación, pero que en un determinado momento tendría que parar debido a que reiteró que se encontraba "muy enferma". "Voy a darlo todo, pero tendremos que parar si físicamente no puedo continuar", advirtió la artista, que permaneció unos minutos sobre el escenario antes de verse obligada a marcharse.

ROSALÍA interrupts her show in Milan and cancels it after not feeling well. It is the first time in her career that she cancels a performance due to health reasons.



"I tried to do this show from the very beginning even though I've been sick. I've had, like, really severe food... pic.twitter.com/gjoGJ6Q1F5 — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) March 25, 2026

Su último mensaje antes de retirarse del concierto

Más que una cancelación puntual, la escena mostró a una Rosalía vulnerable, alejada de la imagen de control absoluto que muestra seguidamente en sus conciertos. De hecho uno de los momentos más comentados no fue la suspensión de su recital, sino también la forma en la que se despidió del público.

"He intentado por todos los medios seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo", se dirigió a sus fans previamente a abandonar definitivamente el concierto rompiendo en llanto, pidiéndoles perdón y lanzándoles besos de despedida.

Publicación de Rosalía en Instagram

Tras ello reapareció en redes sociales con una fotografía en la ambulancia acompañándola con un mensaje para sus fans: "Sintiéndome mejor. Muchas gracias por todo el cariño y la comprensión de todos los que estuvieron ahí. Gracias Milán".

Debido a una intoxicación alimentaria la cual calificó de "muy grave", la cantante Rosalía tuvo que paralizar un concierto en Milán y procedió a retirarse entre lágrimas y pidiendo disculpas al público.