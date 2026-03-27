Yidda Eslava se desmaya frente a sus compañeros en 'La Granja VIP': "No despierta"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una inesperada escena se vivió en La Granja VIP Perú cuando Yidda Eslava se desmayó en medio de una conversación en la cocina del reality. Sus compañeros reaccionaron rápidamente para asistirla y, ante la gravedad del incidente, la producción suspendió momentáneamente la transmisión en YouTube.

Yidda Eslava se desmaya frente a sus compañeros

La noche del jueves, 27 de marzo, Yidda Eslava se mostró visiblemente débil mientras interactuaba con los demás concursantes.

Según las imágenes, solicitó apoyo a Miguel Vergara y empezó a manifestarle signos de malestar. "Estoy mal, mal mal, voy a tomar unas pastillas huev***, soy epiléptica", expresó la actriz, visiblemente afectada.

Luego, se desplomó súbitamente, lo que provocó que sus compañeros acudieran a su auxilio de inmediato. "No despierta", "La ambulancia no viene", "Ayuda", se escuchaba en los videos filtrados en redes sociales, reflejando la tensión que se vivió dentro de la casa.

La producción decidió cortar la transmisión en vivo, mostrando un mensaje que decía: "Atención Granjeros: Un pequeño desorden en el corral, ya lo estamos poniendo en orden... seguimos en vivo". Esta acción generó inquietud entre la audiencia, que se dirigió a las redes para exigir explicaciones.

Fans de 'La Granja VIP' exigen respuestas

Tras la reanudación de la señal, se pudo ver a todos los concursantes en sus camas, sin referencia directa al incidente. Esto aumentó la incertidumbre sobre la atención médica brindada a Yidda Eslava. El creador de contenidos Samuel Suárez, de Instarándula, compartió actualizaciones en sus redes:

"Dejaron de emitir imágenes con este anuncio, se filtraron unos audios pidiendo abran las camillas una vez la ambulancia llegó. Esperemos todos aquí noticias, no podemos ser ajenos a lo que viene ocurriendo, mucha fuerza Yidda".

Yiddá Eslava y su problema de salud de infancia

El incidente volvió a encender la preocupación del público, recordando que no es la primera vez que Yiddá Eslava enfrenta un episodio similar. En 2021, la actriz sufrió una descompensación que también causó alarma y requirió atención médica inmediata.

En aquel momento, su entonces pareja, Julián Zucchi, la trasladó rápidamente a una clínica, mientras las imágenes del episodio se viralizaban en redes sociales.

Luego, la propia Yiddá explicó que este problema de salud la acompaña desde la infancia y que puede empeorar en espacios cerrados o con poca ventilación, provocándole náuseas y malestar general.

El desmayo de Yidda Eslava frente a sus compañeros en 'La Granja VIP Perú' puso en alerta a toda la casa y a los seguidores del reality. La interrupción de la señal y la falta de información oficial llevaron a los usuarios a exigir respuestas inmediatas.