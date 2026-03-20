¡Atención ARMY! Filtran locación de concierto de BTS en Lima: Conoce AQUÍ cual sería el estadio elegido

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

BTS llega a Lima este 2026 y la ARMY peruana se encuentra lista para ver a sus ídolos musicales del K-Pop surcoreano en el territorio nacional. A menos de 7 meses de las dos fechas anunciadas en el país, se filtró la posible ubicación del concierto de la famosa banda. ¿Cuál sería el estadio escogido en Lima? Conócelo en la siguiente nota.

Filtran ubicación de concierto de BTS en Lima

Tras el receso musical de BTS, la boy band surcoreana más famosa del momento retorna a los escenarios del mundo con su gira BTS World Tour Arirang 2026. El inicio de sus shows arrancan el próximo 9 de abril en la ciudad de Goyang, lo que aumenta las expectativas de sus entusiastas fanáticas.

En el caso de Perú, la llegada de Jin, Jungkook, J-Hope, Suga, Taehyung, RM y Jimin, está asegurada con dos fechas las cuales han sido confirmadas para el 9 y 10 de octubre del 2026. Sin embargo, las locaciones aún no han sido reveladas al 100%.

Sin embargo, este 20 de marzo, junto con el lanzamiento de su nuevo álbum 'Arirang', se filtraron las posibles locaciones de los recitales a nivel mundial. En el caso peruano, la ubicación elegida sería el Estadio San Marcos.

Conciertos de BTS en Lima: Filtran ubicaciones de su tour mundial

BTS llega a Netflix

Además del anuncio de las posibles locaciones donde se realizaran sus conciertos, BTS anunció que ofrecerán un evento global junto con la plataforma Netflix.

Los integrantes surcoreanos se presentarán en un concierto gratis en plena Plaza Gwanghwamun de Seúl bajo el evento titulado "BTS: El Comeback en Vivo Arirang", el cual será transmitido a nivel mundial a través de esta plataforma de streaming,

El concierto se llevará a cabo este sábado 21 de marzo de 2026, y será transmitido en diferentes horarios según la región. En Latinoamérica, los fans podrán conectarse en la mañana para no perderse ningún detalle del esperado regreso. Estos son los horarios confirmados hasta el momento: