Corazón Serrano lanza nueva fecha de casting para elegir a su próxima integrante: Pasos para participar

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La locura por Corazón Serrano no para. Tras esas dos primeras fechas de casting que armaron revuelo y movieron a cientos de chicas, la agrupación lanzó una tercera chance para que las jóvenes de todo Lima luzcan su talento y logren ser la nueva cara de la orquesta más querida del país.

Corazón Serrano busca nueva integrante

Las primeras fechas del casting, realizadas el 23 y 24 de marzo, fueron un verdadero éxito. Desde tempranas horas, cientos de jóvenes llegaron hasta Scencia La Molina para mostrar su talento ante el jurado conformado por Edwin Guerrero, Leodan Guerrero, Lorenzo Guerrero y el reconocido productor musical Sergio George.

Las participantes debieron demostrar sus habilidades vocales en distintas fases: primero cantando a capela, luego interpretando un tema con pista musical y, finalmente, frente a la orquesta en vivo.

El evento también fue seguido por miles de personas desde casa gracias a la transmisión en vivo. La conducción estuvo a cargo de Jazmín Pinedo, quien acompañó a los aspirantes y relató cada detalle de las audiciones, haciendo del casting un espectáculo en sí mismo.

Pasos para participar en la nueva fecha

Ante la gran demanda y el entusiasmo del público, Corazón Serrano decidió abrir un tercer casting, que se realizará el 1 de abril. Los pasos para participar son claros y sencillos:

Ingresar al enlace oficial: Desde el perfil de Instagram de Corazón Serrano, acceder al link habilitado para la inscripción.

Desde el perfil de Instagram de Corazón Serrano, acceder al link habilitado para la inscripción. Completar datos personales: Llenar el formulario con información completa y precisa.

Llenar el formulario con información completa y precisa. Seleccionar la fecha del casting: Elegir la fecha disponible para asistir.

Elegir la fecha disponible para asistir. Verificar la información registrada: Confirmar que todos los datos estén correctos antes de continuar.

Confirmar que todos los datos estén correctos antes de continuar. Confirmar la edad: Solo podrán participar jóvenes entre 16 y 28 años.

Solo podrán participar jóvenes entre 16 y 28 años. Validar inscripción por correo: Recibirán un correo de confirmación con todos los detalles.

Recibirán un correo de confirmación con todos los detalles. Asistir al casting presencial: Acudir al lugar indicado desde las 9:00 a.m., preferiblemente con anticipación.

Corazón Serrano lanza nueva fecha de casting para elegir a su próxima integrante

Esta nueva oportunidad busca dar chance a más talentos y asegurar que nadie se quede sin probar suerte para pertenecer a una de las agrupaciones de cumbia más importantes del Perú.

Con esta tercera fecha, Corazón Serrano demuestra que quiere nuevas voces para que la cumbia peruana siga brillando. Las chicas tienen otra chance de mostrar su talento y soñar con entrar a la orquesta, que sigue siendo la número uno tras cumplir 33 años de pura trayectoria.