Carabayllo: extorsionadores atacan minivan llena de pasajeros y dejan heridos al chofer y una mujer

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La violencia ligada a las extorsiones volvió a golpear el transporte público en Lima. Una minivan informal de la asociación conocida como 'Los Chaperitos' fue atacada a balazos la noche del último miércoles en Carabayllo, dejando dos personas heridas: el conductor de la unidad y una pasajera que viajaba a bordo.

El atentado ocurrió alrededor de las 10 de la noche en la avenida Camino Real, a la altura del grifo Picorp. Según testigos, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta interceptaron la unidad cuando realizaba su recorrido habitual y abrieron fuego contra el vehículo antes de escapar con rumbo desconocido.

Feroz balacera contra minivan

La magnitud del ataque quedó evidenciada en los numerosos impactos de bala que perforaron la puerta del conductor. En un intento desesperado por esquivar los disparos, el chofer giró bruscamente hacia la derecha, subiéndose a la vereda. La maniobra terminó con parte de la minivan suspendida en el aire, generando escenas de pánico entre los pasajeros.

Una trabajadora de la misma asociación relató cómo ocurrieron los hechos y aseguró que la violencia se ha vuelto recurrente en la zona. "Llegó un pasajero, y después pasa una moto, le tiraron 14 balazos y se fue la moto . Los heridos son el conductor y una señora en esta zona. Hay disparos todas las veces", indicó.

Como consecuencia del ataque, resultó herido el conductor Anderson Colmenares Ruiz, de 27 años y nacionalidad venezolana, quien recibió un impacto de bala en la espalda. Asimismo, fue alcanzada por los disparos Tomasita Felicita Acevedo Alcántara, de 53 años, quien viajaba sentada detrás del chofer y sufrió heridas en una pierna. Ambos fueron trasladados a un centro de salud cercano.

🔴🔵 Carabayllo: Conductor y pasajera resultan heridos tras ataque a balazos contra miniván de los 'Chaperitos'.



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De acuerdo con una trabajadora de la empresa, el atentado estaría relacionado con el cobro de cupos por parte de organizaciones criminales. Según afirmó, los transportistas serían víctimas de extorsiones por parte de cuatro bandas distintas. Sin embargo, la Policía también evalúa otras hipótesis, debido a que Colmenares habría sido víctima de un ataque similar en el año 2020.

"Tiene dos hijitos pequeñitos. A él lo conocemos porque es muy trabajador. Es muy querido por todos porque se trata de ayudar, él se baja a ayudarlos. Es un muchacho muy bueno", declararon.

Finalmente, peritos de Criminalística llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Las cámaras de seguridad instaladas en el grifo y en establecimientos cercanos podrían ser clave para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias de este nuevo ataque armado debido al cobro de cupos a transportistas de Lima y Callao.