Franco Giambavicchio, futbolista de raíces peruanas, firmó su primer contrato profesional con Juventus

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un paso importante en su carrera. Franco Giambavicchio, futoblista de raíces peruanas, firmó su primer contrato profesional con el club Juventus, de Italia. El mediocampista de 17 años permanecerá en el cuadro 'bianconero' hasta el 30 de junio de 2028.

Franco Giambavicchio firmó su primer contrato profesional con Juventus

Una buena noticia ha llegado desde Europa, exactamente desde Turín, en donde el mediocampista de origen peruano, Franco Giambavicchio, firmó su primer contrato profersional con uno de los grandes equipos italianos como es la Juventus.

Con tan solo 17 años el deportista ha logrado algo que no pasa todos los días y que sin duda alguna es un aspecto positivo para la selección peruana. Y es que sobresalir en las inferiores de 'La Vecchia Signora' genera altas expectativas tanto en territorio italiano como en nuestro país.

El talento ha valido para que Juventus apueste por Giambavicchio de cara al futuro. Con ello progresará en su carrera y buscará ganarse un lugar en el primer equipo dirigido por Luciano Spalletti, que hoy se ubica quinto en la Serie A.

Hay que mencionar que, el volante ofensivo ha formado parte de la categoría juvenil de la escuadra 'bianconera' desde el 2022 y ha podido sumar minutos en la Serie A Primavera participando en giras en Portugal, Alemania, Francia y España.

Franco Giambavicchio y la selección peruana

Este punto de inflexión en la carrera futbolística de Franco Giambavicchio es importante también para la Federación Peruana de Fútbol que ha seguido de muy cerca sus pasos.

En ese contexto, fue convocado para vestir la Blanquirroja en el Campeonato Sudamericano Sub-17, que se llevará a cabo en Paraguay desde el 3 hasta el 19 de abril. Él forma parte del cambio generacional al que apunta el combinado patrio sumando a todos aquellos jugadores llamados 'eurocausas', que tienen origen peruano y han sido formados en el extranjero.

El mediocampista ítalo-peruano inició su camino en el fútbol en 2008 en las inferiores del equipo Torino, ahí fue capitán y en catorce cotejos anotó nueve goles. Posteriormente, su desempeño con la redonda lo llevó a integrarse a la Juventus en 2022, de acuerdo a información vertida por el medio deportivo peruano Depor.

Vale indicar que, esta no será la primera vez que represente a Perú, anteriormente lo hizo en la sub-16 en el Torneo Internacional Copa UC U17 disputado en Santiago de Chile.

De cara al futuro, Franco Giambavicchio, futbolista de raíces peruanas, firmó su primer contrato profesional con el equipo italiano Juventus. Ello, es una noticia importante también para Perú porque se encuentra entre los convocados a la selección peruana que disputará el Campeonato Sudamericano Sub-17.