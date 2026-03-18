18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Duro golpe a la criminalidad. La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un operativo que permitió la captura de cuatro presuntos integrantes de la organización criminal "Los Hijos de Dios Nueva Generación", quienes se dedicaban a la extorsión a diversas empresas de transporte en Lima Centro y Lima Este. Uno de los detenidos tenía antecedentes por trata de personas.

Desarticulan banda extorsiva "Los Hijos de Dios Nueva Generación"

Según informó nuestro reportero, Michael Salazar, la captura se produjo la noche del 17 de marzo, al promediar las 10:40 p. m., en la asociación Granja del Ayllu, en el distrito de Lurigancho-Chosica. Los cuatro presuntos delincuentes fueron detenidos al interior de un hostal.

Tras la intervención, se informó que tres de los detenidos son de nacionalidad venezolana y uno peruano. Los presuntos delincuentes fueron identificados como Bryan Antonio Vellorín Altomares (25), Kevin Brayan Aguayo Sánchez (31), quien tiene antecedentes por trata de personas; Escarly Morillo Ostos (23) y Gabriela Valentina Muñoz Soledispa (24).

Asimismo, la Policía informó que estos sujetos no solo estarían detrás de ataques extorsivos a transportistas, sino también a negocios de Lima Centro y Lima Este. Durante la intervención, la Policía también logró incautar armamento, explosivos, drogas y varios celulares.

En los equipos móviles se encontraron varios videos de diversas empresas de transporte, lo cual refuerza la teoría de que venían realizando seguimiento a posibles víctimas para ejecutar extorsiones. No se descarta que estén vinculados a los ataques ocurridos en los últimos días.

🔴🔵 Lurigancho - Chosica: Cae banda "Los Hijos de Dios Nueva Generación" vinculada a extorsiones contra transportistas.



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Caen presuntos miembros de "Los Mexicanos"

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, la detención se llevó a cabo en horas de la madrugada de este martes 17 de marzo, exactamente en el Callao. Tanto la fémina como el varón, fueron capturados en flagrancia.

Ambos sujetos fueron identificados como Bryan Alexander Campo Zárate (39), alias 'Barba' y Yonis Norelis Anduesa Garmesia (29), alias 'Oliva', de nacionalidad venezolana. Según el reporte policial, la pareja fue detenida cuando se encontraban recibiendo dinero producto del cobro ilegal de cupos a empresas de transporte a las que venían amenazando.

Los presuntos integrantes de 'Los Mexicanos' realizaban sus amenazas empleando videos en donde se visualizaban armas de fuego y explosivos. Al respecto, exigían un pago de 300 a 400 soles semanales y mensuales; dicho dinero era depositado en una cuenta bancaria para ser trasladado hacia Venezuela.

De esta manera, la intervención permitió desarticular parte de esta presunta red criminal dedicada a la extorsión en Lima. Con evidencias halladas en celulares y armas incautadas, la Policía continúa las investigaciones para determinar más víctimas y posibles cómplices vinculados a recientes ataques registrados en la capital.