Samahara Lobatón sorprende lavándose los pies en lavadero de la cocina: "Haciendo la de Pepe y Tito"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón no deja de sorprender dentro de La Granja VIP Perú. Esta vez, llamó la atención de los fans que siguen las 24 horas del reality por YouTube tras ser captada lavándose los pies en el lavadero de la cocina.

Samahara y su momento viral en la cocina

El clip que muestra a Samahara Lobatón lavándose los pies se volvió tendencia en cuestión de horas. Lo peculiar no fue la acción en sí, sino que eligiera la cocina en lugar del baño, generando comentarios graciosos en redes sociales.

Entre los mensajes que se leyeron en YouTube, destacan: "Melissa en UCI", "Jajaja se pasó de fría, en la cocina se lava los pies", "Desde el día uno dando contenido", "Youna estará de risas jaja", "Haciendo la de Pepe y Tito".

La hija de Melissa Klug parece no preocuparse por las críticas y continúa mostrando su personalidad auténtica, ganándose aún más la simpatía de sus seguidores.

Samahara Lobatón y su mensaje a Youna

Pero no todo fue diversión. Samahara aprovechó la transmisión para enviar un mensaje lleno de afecto a Youna, su expareja, dejando claro que, a pesar de la distancia y los conflictos pasados, mantiene un vínculo de apoyo incondicional hacia el padre de su hija.

"Yo tengo un amor afuera, en Estados Unidos, que le mando todo mi amor, todo mi cariño, yo sé que él me está apoyando", expresó Samahara, dejando en claro que el cariño persiste, aunque sin intención de reconciliación: "Yo no estoy con él, no tengo una relación con él, pero él sabe que tiene todo mi amor".

Además, la hija de Melissa Klug pidió a la producción que la mantengan informada de inmediato si Youna intenta contactarla: "Él sabe que la primera llamada que llegue de él, es necesario que ellos, los de la producción, me lo comuniquen".

Youna brinda apoyo a Samahara Lobatón

Youna, por su parte, no se quedó atrás. Tras enterarse de la intención de Samahara de renunciar al reality, el barbero le dedicó un mensaje motivador a través de redes sociales. "Creo en ti y en que saldrás ganadora. Como te dije, somos un equipo, tú encárgate de adentro que yo de afuera", escribió.

Así, Samahara Lobatón volvió a acaparar la atención de los seguidores de La Granja VIP Perú. Su momento lavándose los pies en el lavadero de la cocina quedó registrado como uno de los episodios más comentados del reality.