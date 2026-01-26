¿'Combate' está de regreso? 'La reina madre' se une a ATV y emociona a los fans del reality

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las redes sociales estallaron de emoción cuando Marisol Crousillat, más conocida como 'La reina madre', compartió sus primeras fotos tras su regreso a ATV. Los fans rápidamente recordaron al icónico Combate, esperando un eventual regreso del reality que dejó huella en toda una generación de televidentes.

'La reina madre' regresó a ATV

Marisol Crousillat decidió sorprender a sus seguidores con su regreso a ATV. A través de sus redes, 'La reina madre' compartió fotografías junto a Paco Bazán, Mari Calixtro y la encargada de la sección cocina del noticiero matutino del canal 9.

La publicación rápidamente se volvió viral y los fans de Combate no dudaron en manifestar su entusiasmo: "Feliz de que hayas regresado por ATV, estoy seguro de que la vas a romper con lo que se viene", escribió la cuenta 'Combatiente pionero'.

Los comentarios se multiplicaron y muchos pidieron que el reality vuelva con su formato clásico: "Queremos que regrese el pionero", "Con María Pía y con Renzo", "Que vuelvan el rojo y el verde", reflejando la nostalgia que aún despierta el icónico programa en la audiencia.

¿'Combate' regresará a la TV?

Pese a la emoción, el retorno de Combate como tal no se dará, según lo informado por el podcast Showpe. La 'La reina madre' asumirá un rol de productora en un nuevo magazine matutino que ATV prepara para este 2026.

"La señora Marisol Crousillat va a producir un nuevo programa en las mañanas en el canal", detallaron en el podcast. Además, se confirmó que una de las conductoras será Sandra Plevisani, mientras que aún se busca al perfil ideal que la acompañe al frente del programa.

¿Por qué 'Combate' salió del aire?

Durante varios años se desconoció el motivo exacto de su salida del aire, hasta que el 9 de mayo de 2022 Renzo Schuller confirmó que Esto es Guerra los había superado en rating y que ya no contaban con el presupuesto suficiente para seguir en la pantalla chica.

"Nosotros empezamos hace mucho. En el camino apareció 'Esto es Guerra'. 'Combate' siempre lideró hasta que EEG comenzó a superarnos. Mientras nosotros pedíamos fierros y vigas para poder construir una estructura metálica, nos daban tres alfileres y un fósforo", confesó.

Así, el regreso de 'La reina madre' a ATV emocionó a los fans de Combate, quienes recuerdan con nostalgia al pionero reality peruano. Sin embargo, a pesar de la gran expectativa, se confirmó que el programa no volverá, ya que la productora decidió enfocarse en un nuevo magazine matutino que se estrenará pronto.