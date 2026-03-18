Alianza Lima alista drástica medida contra la Comisión Disciplinaria por nuevo reglamento

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de la polémica por el nuevo reglamento de la Comisión Disciplinaria, Alianza Lima encendió las alarmas y dejó entrever que no se quedará de brazos cruzados. La forma en que se anunció esta normativa ha generado suspicacias dentro del club, que ya alista una medida para exigir claridad y evitar cualquier interpretación que afecte la competencia.

Alianza mandará carta a Comisión Disciplinaria

Todo empezó con una aclaración que no pasó desapercibida. José Asti, asesor legal de Alianza Lima, salió al frente para dejar en claro que el club no tuvo participación directa en el caso ocurrido el último sábado 14 en el estadio Monumental.

"Alianza Lima no tiene nada que ver en este tema, ya que no ha presentado ningún reclamo o denuncia respecto al partido del día sábado en el Monumental", precisó en entrevista con Eddie Fleischman.

Con esto, el club íntimo buscó cortar de raíz cualquier especulación que lo vincule al proceso disciplinario. Sin embargo, lo que vino después encendió la polémica.

El verdadero malestar no fue el caso en sí, sino el timing. Según José Asti, la publicación del nuevo reglamento disciplinario de la Liga 1 genera más preguntas que respuestas, sobre todo porque contempla sanciones menos severas en temas delicados como actos de racismo.

Aquí es donde el tema se pone picante. El asesor legal cuestionó que el reglamento supuestamente entra en vigencia en una fecha anterior al hecho investigado, pero recién fue comunicado días después.

"La pregunta es con qué reglamento va a proceder la actual Comisión de Disciplina, tomando en cuenta que el hecho ocurrió el sábado 14 y este nuevo reglamento tiene que entrar en vigencia a partir de su publicación", explicó.

Y fue más directo aún: "Al menos se presta a malas interpretaciones decir que un reglamento entre en vigencia el día 9, cuando hubo un hecho el 14 y nos notifican el 16".

Ante este escenario, anunció que el club no se quedará callado. Alianza Lima enviará una carta formal exigiendo claridad, buscando que no haya interpretaciones que puedan favorecer a algún equipo.

El club está dispuesto a ir hasta las últimas instancias si considera que se está afectando la transparencia del torneo: "Queda claro que Alianza Lima no se quedará de brazos cruzados si se quiere vulnerar algún reglamento y que finalmente se afecte la competencia del campeonato, como ocurrió el año pasado".

Incluso, dejó abierta la posibilidad de escalar el caso más allá del ámbito local: primero se agotarán las instancias nacionales y luego se evaluará acudir a vías internacionales.

¿Qué dice el nuevo reglamento de la Liga 1?

El punto más discutido gira en torno a las sanciones por actos de racismo. De comprobarse una infracción, el reglamento actual contempla castigos como multas económicas o la reducción de aforo en el estadio, siempre que sea la primera falta.

En concreto, se establece que podría aplicarse una multa mínima de cinco UIT, aunque de manera excepcional podría reducirse a una UIT. En casos más graves, la sanción podría alcanzar hasta diez UIT.

Así, Alianza Lima alista una drástica medida contra la Comisión Disciplinaria por el nuevo reglamento de la Liga 1, en medio de cuestionamientos por su aplicación y el momento en que fue anunciado. El club íntimo busca claridad en las reglas para evitar interpretaciones que puedan afectar la competencia.