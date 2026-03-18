¡Atención! El dólar continúa bajando: ¿Cuál es el precio hoy, miércoles 18 de marzo?

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú hoy miércoles 18 de marzo vuelve a captar la atención del mercado cambiario, en medio de una tendencia de ajustes continuos. Empresas, importadores y ciudadanos siguen de cerca su evolución, ya que su comportamiento impacta directamente en costos, pagos y decisiones financieras vinculadas al mercado internacional.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Hoy miércoles 18 de marzo, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar se cotiza en 3.408 soles para la compra y 3.417 soles para la venta. Estas cifras reflejan un nuevo movimiento en el tipo de cambio, consolidando la tendencia observada en los últimos días.

En comparación con el martes 17 de marzo, cuando el precio se ubicaba en 3.425 para la compra y 3.439 para la venta, se registra una ligera baja en ambos valores. Este descenso posiciona al dólar en su nivel más bajo desde el jueves 11 de marzo, tras una racha de fluctuaciones.

Especialistas indican que estos cambios responden a dinámicas propias del mercado, donde la oferta y demanda de divisas influyen directamente en la cotización. A ello se suman factores externos, como indicadores económicos internacionales, que continúan generando ajustes diarios en el valor del dólar.

Precio del dólar hoy

Para consumidores y empresas, este escenario abre la posibilidad de evaluar mejor el momento para realizar operaciones en moneda extranjera. Sin embargo, se recomienda seguir monitoreando el tipo de cambio, ya que el comportamiento del mercado puede variar en los próximos días.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 16 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar cuidadosamente el tipo de cambio antes de realizar cualquier operación. Ten en cuenta que los precios pueden variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Estar bien informado te permitirá tomar decisiones más acertadas con tu dinero.

Además de consultar los precios disponibles en diferentes entidades, es importante considerar fuentes oficiales del Estado. Esto ayuda a tener información confiable y evita depender únicamente de cotizaciones no verificadas que podrían variar durante el día. Mantenerse actualizado es clave para planificar compras, pagos internacionales o cualquier transacción en dólares, especialmente si manejas montos significativos.

Es así que, el dólar continúa con una tendencia a la baja y alcanza su punto más bajo en el periodo reciente. Aunque el movimiento es moderado, confirma un escenario de constantes variaciones que obliga a mantenerse informado.