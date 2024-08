Christian Cueva acepta infidelidad con Pamela Franco, Melissa Klug y más: "Reconozco mis pendej**"

Christian Cueva continúa sumergido en el escándalo. Esta vez, se revelaron los chats donde el futbolista peruano acepta abiertamente haber sido infiel a su aún esposa, Pamela López, con Shirley Arica, Pamela Franco, Melissa Klug, entre otras mujeres más.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora presentó la segunda parte de la entrevista que le hizo a Pamela López, quien, luego de su tormentoso matrimonio con Christian Cueva, decidió brindar detalles de cada uno de los episodios de infidelidad que este cometió.

Si bien hizo remecer la farándula local al revelar que el volante nacional, además de engañarla con Pamela Franco también lo hizo con Melissa Klug, esta vez, brindó pruebas, donde 'Cuevita' acepta haberle sido infiel con otras mujeres como:

De acuerdo a los chats y en respuesta a lo increpado por López, Cueva termina aceptando sus mil y un infidelidades, argumentando que sus malas decisiones lo llevaron a conocer gente que no debió y, además, a ser una persona que no puede restaurarse fácilmente.

"Mis malas decisiones de conocer gente que no debí, me llevan a ser una persona que no puede tener una restauración. Yo si reconozco mis errores y mis pendejadas ... (¿Todo lo que puse en el cuadro es mentira?) No mientes", es lo que respondió 'Aladino'.