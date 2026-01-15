Pamela Franco cantará en la 'Tarde Amarilla' durante el debut de Christian Cueva con Juan Pablo II

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la Tarde Amarilla del Club Juan Pablo II no solo se vivirá la presentación oficial del plantel 2026, sino que también habrá show asegurado con Pamela Franco, quien cantará sus mejores temas en el mismo evento donde Christian Cueva debutará con la camiseta del equipo de Chongoyape.

Pamela Franco en la 'Tarde Amarilla'

La noticia fue confirmada por la propia Pamela Franco, quien anunció su participación en la Tarde Amarilla a través de un video difundido en redes sociales.

En el clip, la cantante de cumbia invitó a los hinchas a no perderse el evento que se realizará este 24 de enero en Chongoyape, dejando claro que será una verdadera fiesta.

"La fiesta es en Chongoyape y nadie puede faltar. Soy Pamela Franco y estaré con Christian Cueva este 24 de enero en la Tarde Amarilla, presentación de Juan Pablo II", expresó la artista.

El club también respaldó el anuncio y confirmó que la cantante de "Simplemente amigos", "Apariencias" y "Dile la verdad" será la encargada del show musical.

La Tarde Amarilla no solo tendrá luces y escenario, sino también fútbol. Christian Cueva será presentado como una de las nuevas incorporaciones del Club Juan Pablo II, luego de su paso por Emelec, marcando así su debut con el equipo para la temporada 2026.

Pamela Franco estuvo en 'La Noche del Papá'

No es la primera vez que Pamela Franco acompaña a Christian Cueva en un momento importante de su carrera deportiva, y esta vez no será la excepción.

En agosto de 2024, Pamela Franco ya había participado en un evento similar cuando se presentó en la Noche del Papá del Cienciano en el Cusco.

Aquella vez, la artista ingresó al campo del Estadio Inca Garcilaso de la Vega luciendo la camiseta número 10 del futbolista, cantando ante los hinchas.

Lo que dijo Pamela sobre el fichaje de Cueva

Semanas atrás, Pamela Franco ya se había referido públicamente a la llegada de Christian Cueva al Club Juan Pablo II. "Hablar de él como futbolista, yo creo que pecaría, porque a él le sobra el talento; es joven, es trabajador", aseguró.

Además, no descartó que sigan compartiendo escenario en el futuro, incluso con Christian Cueva participando en algunos de sus eventos musicales, tal como ocurrió durante su Tour Cervecero.

"Christian va a acompañarme, seguro, no solamente arriba del escenario, sino que de repente habrá la oportunidad de que me acompañe a algún evento y, si canta, por qué no. Todo trabajo tiene que ser remunerado", señaló.

Con Pamela Franco confirmada para cantar en la Tarde Amarilla y Christian Cueva listo para su debut con Juan Pablo II, el evento del 24 de enero en Chongoyape promete juntar fútbol, música y farándula en una sola tarde.