Christian Cueva: Pamela López revela la estrategia del futbolista para escaparse a hoteles con mujeres

¡De no creer! Así como muchos, Christian Cueva se sumó al listado de hombres que inventan más de un cuento para escapar de sus mujeres. El futbolista se las ingenió para distraer a Pamela López y verse a escondidas con diferentes modelos de la farándula peruana.

Esto fue comentado en la reciente edición de 'Magaly TV: La Firme', donde estuvo como invitada Laura Borlini para analizar la polémica que ha protagonizado el popular 'Aladino', en los últimos días.

Según contó Magaly Medina, el futbolista manipulaba emocionalmente a Pamela López para causar un conflicto, discutir e irse, temporalmente, de la casa. La acusaba de ser celosa y se iba a un hotel de San Isidro, por un par de días, alegando que buscaría 'paz y tranquilidad'.

"A mí, Pamela López me contó que incluso él le buscaba la sinrazón para pelear y ¿Qué hacía? Se iba a un hotel muy conocido en San Isidro y pasaba allí dos o tres días. Según lo que le decía él a su esposa, (estaría) con sus amigos y tomando, porque decía que necesitaba paz y tranquilidad y que ella no le daba paz ni tranquilidad porque lo estaba celando, porque le estaba preguntando y le echaba la culpa a ella, le decía 'yo necesito estar relajado por tu culpa me voy a un hotel'", detalló Magaly.