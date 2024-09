¿Colaboración en camino? Leslie Shaw y Chechito se muestran juntos y causan furor entre fanáticos

En un reciente video, los cantantes Leslie Shaw y Sergio Romero 'Chechito' aparecieron juntos en una peculiar situación. Ambos se mostraron en un ambiente de confianza y complicidad, por lo que muchos de sus fanáticos especularon sobre una posible colaboración musical.

En sus cuentas de TikTok, ambos postearon dos entretenidos videos. El primero de ellos, muestra al intérprete de 'Pienso en ti', realizando el popular trend de 'las limeñitas', en donde Shaw le sigue la corriente y juntos realizan el playblack de la pegadiza canción viral.

En otro clip, Leslie reta al cantante de cumbia a realizar el reto del 'paso del canguro', el cual es tendencia en la plataforma social. Al inicio, la intérprete de ' La faldita' empieza a saltar conforme al trend. Sin embargo, él la interrumpe y realiza los pasos a su manera.

Es importante resaltar que ambos artistas han sido vistos juntos desde hace algunos días, compartiendo eventos y almuerzos. Ante tal situación, muchos de sus seguidores alertan sobre la posibilidad de que sus ídolos estén preparando una colaboración musical. Esto tendría sentido, debido a que ella está incursionado en el género tropical, por lo que muchos la denominan "Barbie de la cumbia".

Con ambas interacciones, los seguidores de ambos artistas no tardaron en comentar la hilarante situación. La gran mayoría de ellos se sintieron emocionados de saber que ellos dos podrían lanzar una nueva canción juntos. Por otro lado, hubieron quienes resaltaron la buena química que mostraron en sus videos.

"No me digas Lesly que habrá una colaboración con Chechito de un tema chicha", "A mí no me andén ilusionando por gusto, saquen un tema juntos pero ya", "Buen junte, ojalá y salga una canción" y "Qué lindos, Barbie y Ken de la cumbia" fueron algunos de los comentarios que recibieron.