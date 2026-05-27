Mario Irivarren le da la bendición a Laura Spoya y su 'colágeno': "Guapo, inteligente y trabajador"

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren finalmente rompió su silencio respecto a la relación que estarían formando su compañera de pódcast, Laura Spoya, y Sebastián Gálvez, más conocido como el 'colágeno'. El ex chico reality aseguró que la conductora toma mucho en cuenta sus opiniones y le da gusto que ya no esté ocultando a una persona importante en su vida.

Mario Irivarren felicita a Laura y su 'chibolo'

El popular 'calavera coqueta' fue abordado por periodistas de espectáculos cuando salía de su pódcast en San Borja. Para sorpresa de muchos, decidió no huir del lugar y, por el contrario, habló con la prensa, que le preguntó directamente sobre el nuevo romance que estaría viviendo Laura.

"En cuanto a Sebastián, me parece un buen muchacho de verdad. Me gusta que Laura ya no lo oculte y se muestre con él. Finalmente, es su vida; si quiere vivir libre y abiertamente, que lo disfrute", indicó.

En esa misma línea, Mario aseguró que Sebastián ha estado apoyando a Laura en sus momentos más difíciles y ha compartido tiempo muy especial con ella. También destacó las cualidades que tiene el joven, dándole el visto bueno.

"Él es un chico que ha estado ahí para ella en todo momento, en las buenas y en las malas. Es un gran muchacho: guapo, inteligente y trabajador", agregó.

Finalmente, aprovechó para decir públicamente que aprueba el romance de su compañera y Sebastián, sea cual sea el rumbo que tome la relación. "Yo creo que reúne todas las condiciones y, por mi parte, tiene toda la bendición de lo que ellos decidan tener: relación de conocerse o relación formal. Tienen mi aprobación", sentenció.

Laura confirma romance con Sebastián

Después de varios meses de negar que tenían una relación, Laura y Sebastián fueron captados comiendo en la calle y, lejos de huir de las cámaras, decidieron hablar sinceramente sobre sus sentimientos. Ambos declararon para un conocido programa de espectáculos transmitido en la tarde.

El primero en hablar fue Sebastián, quien confesó qué es lo que le gusta de la ex Miss Perú. "Es una mujer increíble. Si te hablo ahora de Laura, me vas a agarrar (...) Sí, obvio que sí (me gusta)", dijo Gálvez, siendo la primera vez que acepta tener un vínculo sentimental con la conductora de 'La Manada'.

En esa misma línea, aseguró que le gusta la experiencia que tiene Laura en la vida y hasta habló sobre lo apasionados que son en el día a día. "Es fascinante, cada día aprendo algo nuevo de ella y eso es lo que me gusta de ella (...) Y sí, besa increíble", agregó.

De esta manera, Mario Irivarren dejó claro que mantiene una buena relación con Laura Spoya y respalda plenamente su cercanía con Sebastián Gálvez. Además, resaltó las cualidades del joven y valoró el apoyo emocional que le ha brindado a la conductora en una etapa importante de su vida.