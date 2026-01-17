Exchico reality de 'EEG' fue operado de emergencia por un bulto en el cuello: Se encuentra en recuperación

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un exchico reality de 'Esto es Guerra' (EEG) y expareja de Paloma Fiuza reveló que fue hospitalizado para una operación de emergencia por un bulto sospechoso en su cuello. El joven dio detalles sobre su estado de salud.

Exchico reality hospitalizado de emergencia

El querido y popular exparticipante del programa de competencia 'EEG', Tomi Narbondo, no solo sobresalió por formar parte del reality, sino también por su relación con la modelo brasileña, Paloma Fiuza, que tras poco más de dos años, llegó a su fin en 2025. En aquel entonces, ambos indicaron que el fin de su vínculo sentimental se dio en buenos términos y de mutuo acuerdo.

Tras su salida de 'EEG', Narbondo se enfocó en otros proyectos que tenía encaminados en su vida; sin embargo, lanzó una inesperada noticia que preocupó a sus seguidores en redes sociales. El joven modelo y cantante uruguayo compartió algunas imágenes en su cuenta oficial de Instagram dando a conocer que tuvo que ser hospitalizado para someterse a una delicada operación.

¿El motivo? La aparición de un bulto sospechoso. Según detalló, esa pequeña anomalía en su cuerpo comenzó a crecer, lo que hizo que tomara la decisión de acudir inmediatamente al médico para recibir la atención adecuada.

"Tenía un bulto en el cuello hace tiempo y en el último tiempo empezó a crecer, así que había que sacarlo", precisó la expareja de Paloma Fiuza en sus redes sociales.

Operado por bulto en el cuello: Se encuentra estable

Seguidamente, Tomi Narbondo precisó que, tras la intervención quirúrgica, los médicos retiraron un quiste tirogloso y efectuaron otras acciones más para garantizar su recuperación. Asimismo, para tranquilidad de sus seguidores, enfatizó que tras el procedimiento se encuentra bien, pese a que aún pueda tener algunas molestias propias del postoperatorio.

"Junto a ese bulto que era un quiste tirogloso, también me sacaron un huesito del cuello (hioides) y cortaron el músculo que se inserta ahí. (...) Estoy muy bien, solo dolor cuando trago así que comer está siendo un poquito difícil (viene bien para bajar toda la comida de estos días)", enfatizó.

Finalmente, en una reciente historia subida en su Instagram, el exchico reality se mostró agradecido con todos los que le enviaron mensajes de apoyo y deseándole que su salud se recupere al 100 % tras la operación. "Hace tiempo que no me escribían tanto. Se siente bien saber que hay tanta gente que me aprecia", indicó.

Tomi Narbondo fue hospitalizado de emergencia.

Es así como el exchico reality Tomi Narbondo sorprendió a todos al anunciar que fue sometido a una delicada operación por un bulto en el cuello. En sus redes sociales, precisó que ya fue dado de alta para su recuperación completa en casa.