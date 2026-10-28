Cómico 'Mondonguito' se aferra a la vida y conmueve las redes con mensaje: "La muerte no me ganará"

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cómico Lorenzo Zubiate Zegarra, populamente conocido como 'Mondonguito', permanece en el hospital Cayetano Heredia donde recibe atención médica por una fibrosis pulmonar. Recientemente conmovió a sus seguidores al aferrarse a la posibilidad de mejorar y seguir viviendo. "La muerta no me ganará", expresó

'Mondonguito' expresa que quiere seguir viviendo

Desde hace semanas el humorista peruano atraviesa un cuadro complicado en su salud luego de que se le detectara una infección pulmonar a raíz de una fibrosis pulmonar tras haber sufrido en un inicio una descompensación durante un viaje por trabajo en Chiclayo.

Pese a su estado de salud, el recordado integrante de 'Los ambulantes de la risa' viene constantemente publicando videos y fotografías desde su habitación en el hospital. En muchos de estos registros comienza a dialogar cómo va su recuperación, aunque un poco cansado por la misma convalecencia de la afección que lo aqueja, mientras que en otras luce junto a amigos y familiares que lo visitan.

Así, en un último audiovisual que compartió en su cuenta oficial de Facebook se le observa a él junto al menor de sus hijos, quien aparece dormido, según 'Mondonguito', tras haberlo cuidado.

"Hoy acá muy feliz yo de tener a mi hijo, el menor, mi conchita, cuidándome. El cansancio lo dominó y se quedó dormido de tanto llorar. Hijo nunca los dejaré solos desde arriba los estaré mirando y cuidando", se lee.

Pese a esas palabras conmovedoras, en los comentarios del material videográfico, Lorenzo Zubiate expresó su agradecimiento a aquellos que elevan oraciones para su recuperación y aseguró que luchará por superar su enfermedad porque no quiere ver sufrir a sus primogénitos.

"Mis queridos amigos gracias por sus plegarias les prometo que desde hoy nunca más una lágrima mía. Pondré todo de mi parte para salir de todo esto con la bendición de Dios y mis hijos. No quiero verlos sufrir ¡basta! , hoy comienzo un nueva vida, la muerte no me ganará car*** promesa", escribió.

Mensaje del cómico 'Mondonguito'

Cachay lamenta situación que atraviesa su amigo 'Mondonguito'

En conversación exclusiva con Exitosa, el comediante 'Cachay' lamentó el estado de salud actual que padece su colega y amigo 'Mondonguito'. Además, reveló que necesita con urgencia un trasplante de pulmón.

"Se nos va si no le damos lo que requiere, necesita un transplante de pulmón que cuesta como 20 mil dólares. Yo voy a hacer una actividad, no quiero que 'Mondongo' se nos vaya que lo ayudemos, de repente hay un donante", manifestó.

En síntesis, el cómico Lorenzo Zubiate Zegarra, populamente conocido como 'Mondonguito', compartió un mensaje en sus redes sociales donde expresa que quiere vivir y que luchará para sanarse de la fibrosis pulmonar que padece.