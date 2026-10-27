Magaly minimiza la presencia de Paolo Guerrero en la Plaza de Acho: "Su presencia pasó desapercibida"

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina se pronunció sobre su inesperado encuentro con Paolo Guerrero en la Plaza de Acho y dejó en claro que la presencia del futbolista no alteró su jornada taurina. La conductora también cuestionó la forma en que el delantero transitó por una zona cercana a donde ella se encontraba, restándole importancia al episodio que se viralizó en redes sociales.

Magaly minimiza a Paolo

Durante una entrevista, la periodista explicó que estaba ubicada en una zona privilegiada, desde donde podía observar a las personas que circulaban por una parte del callejón. Según detalló, por ese sector suelen transitar periodistas, ganaderos e invitados. En ese contexto, consideró que el futbolista debería adquirir su entrada para asistir al evento.

"Nosotros estuvimos en barrera del tendido 6 y de ahí vemos quiénes pasan o están en esa parte del callejón. Ahí, por donde pasó Paolo, llevan a la prensa, ganaderos y algunos invitados. La próxima, que compre su entrada", indicó.

Asimismo, Magaly Medina aseguró que desconocía si Paolo Guerrero se había percatado de su presencia y señaló que no era un asunto que le interesara. De esta manera, descartó darle mayor relevancia a la coincidencia, pese a los comentarios que surgieron en internet tras la difusión de las imágenes.

La conductora también respondió a quienes comentaron que el delantero había ingresado prácticamente a su espacio habitual en la plaza. Para explicar su postura, comparó la situación con la posibilidad de que ella asistiera a un partido de Alianza Lima, equipo del que son hinchas varios integrantes de su familia, incluido su esposo, Alfredo Zambrano.

Finalmente, Magaly Medina negó que la presencia del futbolista le hubiera generado incomodidad durante la jornada taurina. Por el contrario, insistió en que nadie podía arruinarle un día y sostuvo que Paolo Guerrero pasó inadvertido para ella.

"¡Nooo! Ni él ni nadie me puede arruinar un día de mi vida. Su presencia, además, pasó desapercibida", sentenció.

¿Qué dijo Paolo sobre su presencia en Acho?

El delantero también llamó la atención al revelar el motivo de su visita al recinto taurino. Paolo Guerrero explicó que su presencia respondía a una afición que mantiene desde pequeño, pues desde niño veía videos de toreros y desarrolló interés por esta actividad.

"Mi papá alguna vez fue torero y es la primera vez que estamos aquí. Desde muy chico veía videos de Juli, me acuerdo, y así me volví un poco aficionado", declaró.

De esta manera, Magaly Medina dejó claro que la coincidencia con Paolo Guerrero no tuvo mayor importancia para ella, pese a la repercusión que alcanzó el video en redes sociales. Mientras tanto, el episodio continúa generando comentarios entre los seguidores de ambas figuras, quienes reaccionaron a sus declaraciones sobre el encuentro en Acho.