Jazmín Pinedo denuncia robo de su iPad en su auto y hace pedido a ladrones: "Si me estás mirando, devuélvemelo"

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conductora Jazmín Pinedo denunció el robo de una maleta de su automóvil, donde guardaba un iPad con fotografías personales. La presentadora hizo público el caso durante su programa y pidió a quienes se llevaron sus pertenencias que le devuelvan el dispositivo, pues contenía recuerdos importantes para ella.

Jazmín Pinedo pide que le devuelvan su iPad

La conductora de Más Espectáculos contó lo ocurrido y dirigió un pedido a las personas que sustrajeron la maleta de su vehículo. En su interior estaba el iPad, donde conservaba fotos personales que lamentó haber perdido tras el robo.

Mediante su programa, la conductora de espectáculos se dirigió directamente a quien pudiera tener el equipo y expresó su deseo de recuperarlo. La presentadora mostró su molestia, dando un mensaje en relación con la devolución del dispositivo que tenía guardadas sus fotos personales.

"Hace poco nos robaron una maleta del auto, donde estaba el iPad. Más bien, si me estás mirando, devuélveme el iPad, habían fotos lindas, se perdieron varias cosas", indicó.

Pinedo contó que le robaron una maleta de su automóvil, en cuyo interior se encontraba su iPad con fotos personales. Tras ello, la conductora hizo un pedido público para recuperar el dispositivo y volver a tener las imágenes que guardaba en él.

La conductora señaló haber sido víctima de robo.

La presentadora no brindó detalles que establezcan la identidad de los responsables o confirme si existe una denuncia policial. Por ello, la única información se limita al relato de Pinedo sobre la sustracción de sus pertenencias y su solicitud pública para recuperar el equipo.

La conductora también contó un detalle sobre su hija

Además de referirse al robo, la presentadora compartió una anécdota relacionada con su hija y los regalos que espera recibir por Navidad. Según la información publicada, la menor quiere un squishy, un juguete blando antiestrés, en lugar de pedir otro dispositivo electrónico.

"Le dije a mi hija que qué quería que le regale para Navidad, porque tres meses antes tengo que ir anticipándome", señaló.

Este detalle acompañó la cobertura del caso, aunque el tema principal fue la pérdida del iPad y las fotografías personales almacenadas en él. La información difundida no señala que el equipo haya sido recuperado ni que los presuntos responsables hayan sido identificados.

La conductora mantiene así un pedido público para recuperar su iPad, luego del robo de la maleta que estaba en su automóvil. Hasta lo informado por los medios consultados, no hay datos confirmados sobre la recuperación del dispositivo, el avance de una investigación policial o la ubicación de las pertenencias sustraídas.