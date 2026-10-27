Paolo Guerrero y Magaly Medina coincidieron en la Plaza de Acho: ¿Qué dijo el futbolista al respecto?

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina y Paolo Guerrero coincidieron este fin de semana en la Plaza de Acho, en medio de una jornada taurina que reunió a diversas figuras y aficionados. El encuentro entre la conductora de televisión y el delantero de la selección peruana llamó la atención de los asistentes, quienes no dudaron en registrar el momento y difundir las imágenes en redes sociales.

Una polémica coincidencia

El futbolista llegó al recinto acompañado de su padre, mientras que la popular 'Urraca' se encontraba junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano, y su amigo Antonio Pavón. La presencia del 'Depredador' generó alboroto entre los asistentes, pero lo que más comentarios despertó fue el instante en que ambos personajes quedaron frente a frente.

Según las imágenes compartidas por los presentes, Magaly Medina permaneció mirando hacia adelante y no evidenció una reacción ante el paso del delantero. Por su parte, Paolo Guerrero aparentemente levantó la mirada mientras caminaba por el lugar. El video fue difundido por diferentes portales de espectáculos, entre ellos Instarándula.

"Magaly Medina y Paolo Guerrero se vieron las caras en la Plaza de Acho la tarde de ayer. Si las miradas mataraaaannnnn OMG . ¿Qué opinas, ratuja?". dijo Samuel Suárez.

Magaly y Paolo Guerrero coinciden

Paolo Guerrero rompe su silencio

Tras el encuentro, el delantero también llamó la atención al revelar el motivo de su visita al recinto taurino. Paolo Guerrero explicó que su presencia respondía a una afición que mantiene desde pequeño, pues desde niño veía videos de toreros y desarrolló interés por esta actividad.

Además, el futbolista contó que su padre fue torero durante su juventud, un antecedente familiar que forma parte de su vínculo con la tauromaquia. De esta manera, su asistencia no habría sido una visita ocasional motivada por la presencia de otras figuras públicas, sino una experiencia relacionada con un interés personal que conserva desde hace años.

"Linda experiencia. Mi papá alguna vez fue torero y es la primera vez que estamos aquí. Desde muy chico veía videos de Juli, me acuerdo, y así me volví un poco aficionado. Hay que tener cojones para ingresar a la cancha y creo que lo aprendí de mi viejo, de que en todo deporte como este, que es increíble", explicó.

Finalmente, Paolo Guerrero adelantó que podría regresar a la Plaza de Acho el próximo sábado, una noticia que sorprendió a más de uno. Su aparición, sumada al inesperado cruce con Magaly Medina, convirtió su visita en uno de los momentos comentados de la jornada taurina.