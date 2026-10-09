Cómico 'Mondonguito' preocupa a fans al ser internado de emergencia: "Me siento recontra mal"

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El popular cómico peruano Lorenzo Zubiate Zegarra, popularmente conocido como 'Mondonguito', ha causado gran preocupación en sus fieles seguidores de las redes sociales al aparecer internado en un centro de salud luego de haber sufrido una descompensación en Chiclayo.

Cómico 'Mondonguito' preocupa a fans de las redes sociales

El recordado integrante de 'Los ambulantes de la risa' utlizó sus redes sociales para publicar un video en el que informó que se encontraba en el Hospital Regional de Trujillo. Según relató, viajó a la ciudad de Chiclayo para realizar una presentación, sin embargo, en el camino se puso mal.

Dos días después, apareció en otro video revelando que no pudo quedarse en el nosocomio norteño debido a que no iba a tener cerca a sus seres queridos para que lo puedan atender y ver, por ello optó por retornar a Lima donde su hija junto a sus nietos lo estaban esperando.

Además, afirmó que no se sentía nada bien lo que generó preocupación en sus fans. "Me siento recontra mal" , expresó en el material audiovisual. Horas después, se tomó una fotografía en el que aparece desde el hospital capitalino Cayetano Heredia y brindó mayores detalles sobre su estado de salud.

"Llegué del norte de frente al hospital Cayetano Heredia. Estoy entubado, llegué muy mal. Saludos para todos, me están atendiendo. Estoy recontra mal, muy mal. Saludos de 'Mondonguito' para todos ustedes", se oye decir al histórico comediante de la calle.

Lo más reciente que se sabe del humorista peruano es que se quedó en observación el citado centro de salud limeño, Así lo hizo saber él mismo en otra grabación y también se conoció que su amigo 'Kike' Suero acudió a visitarlo y oró por su pronta mejoría.

Seguidores de 'Mondonguito' le expresan su apoyo y cariño

Como era de esperarse de manera inmediata los seguidores de 'Mondonguito' le expresaron su apoyo y cariño en este momento delicado que viene atravesando por su estado de salud.

"Vamos 'Mondonguito' te tienes que recuperar", "Recupérate pronto, eres el mejor cómico", "Con fe ya verás pronto estarás en la calle", "Recupérate pronto y saludos", "Todo va a salir bien con fe", fueron algunos de los mensajes.

Es así que, a través de las redes sociales el cómico ambulante Lorenzo Zubiate Zegarra, popularmente conocido como 'Mondonguito'. preocupó a sus fans al aparecer internado de emergencia en el hospital Cayetano Heredia luego de que se sintiera de mal de salud tras un show que iba a realizar en Chiclayo.