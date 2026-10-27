México: conductor de TV patea dron dentro del set y hiere en la boca a una modelo

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un incidente se vivió en un programa de televisión en México, cuando un conductor de un momento a otro pateó un dron que se encontraba frente a él y le dio de lleno en la boca de una modelo. Tras el hecho, la afectada tuvo que ser acompañada por miembros del elenco, mientras que en redes rechazaron la actitud del presentador.

Modelo necesitó auxilio

En el clip compartido en redes sociales se aprecia en el momento que Ernesto Chavana, conductor del espacio nocturno 'Es Show' de Canal 6 de Multimedios, en Monterrey, ve el objeto volador no tripulado y al sentir que lo estorbaba, le da una patada en dirección a las modelos que se encontraban a un lado.

Las imágenes muestran que el dron va directo hacia una mujer identificada como Isabella Rojas, integrante del elenco y sin tiempo de reacción, no pudo evitar que le cayera en el rostro. De acuerdo a reportes, el aparato le cayó en la boca y tuvo que abandonar el set acompañada para recibir atención médica.

Minutos más tarde, el presentador de 59 años ofreció unas disculpas a la joven conocida como 'La colombiana' y la invitó a regresar al set. Le manifestó su arrepentimiento por el incidente y le aseguró que se haría responsable de lo ocurrido.

Una mujer de nombre Leslie que fue presentada como dentista, indicó que sufrió una laceración que provocó el sangrado. Mientras tanto, la agraviada expresó sentirse bien, aunque con el rostro contrariado y visiblemente nerviosa.

Rechazo en redes hacia Chavana

Este hecho no ha pasado desapercibido en las redes sociales y el rechazo de los usuarios hacia Ernesto Chavana, pese a sus disculpas ha ido en aumento. En la cuenta del programa 'Es Show', que compartió imágenes de lo ocurrido y las posteriores disculpas, el público comentó su desaprobación por su actitud imprudentes.

"Lamento el golpe que te propinó ese ser de apellido chavana, no le bajes el perfil a lo ocurrido, fuiste muy empática con el , era para enojarse bastante..., ¡Completamente innecesario! No había por qué patear el dron, ¡Esto ya se salió de las normas! ¡Que corran al Chavana!", se lee en algunos comentarios.

Una modelo identificada como Isabella Rojas resultó con heridas en la boca luego de que Ernesto Chavana, conductor del programa 'Es Show' en Monterrey, México, pateó un dron que terminó impactándole. Pese a sus disculpas durante el espacio televisivo, usuarios en redes sociales expresaron su repudio hacia el presentador.