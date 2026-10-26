Mario Hart y Shirley Arica son captados juntos de madrugada en medio de rumores de coqueteo

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Hart y Shirley Arica se encuentran en el centro de la atención mediática luego de ser captados juntos durante una salida nocturna que terminó en el departamento de la modelo. Las imágenes, difundidas por el programa 'Magaly TV La Firme', han despertado especulaciones sobre un posible acercamiento sentimental entre ambos personajes de la farándula peruana.

La salida nocturna de Mario y Shirley

Según el reportaje emitido por el espacio de Magaly Medina, el encuentro ocurrió durante la madrugada del fin de semana. Las cámaras del programa siguieron los movimientos del piloto de carreras y la conductora de 'Sin más que decir', quienes fueron vistos compartiendo una salida nocturna antes de dirigirse al inmueble donde vive Shirley Arica.

Las imágenes muestran que, alrededor de las 3:00 a. m., Mario Hart, Shirley Arica y Luciana Roy acudieron a una discoteca. Sin embargo, aproximadamente una hora después, la situación tomó otro rumbo, pues la modelo llegó a su departamento acompañada por el exintegrante de 'Combate', mientras Luciana Roy ya no aparecía junto a ellos.

Posteriormente, cerca de las 4:11 a. m., ambos llegaron al condominio de la popular 'chica realidad'. Durante el ingreso, Mario Hart se percató de la presencia de los reporteros de 'Magaly TV La Firme', quienes registraban cada uno de sus movimientos. El piloto, además, abrió la puerta para que Shirley Arica pudiera ingresar al inmueble.

No obstante, la visita fue breve. Apenas diez minutos después de su llegada, el expiloto de 'Combate' abandonó el condominio, por lo que no permaneció durante mucho tiempo en el departamento de la modelo. Este detalle también formó parte de las imágenes difundidas por el programa de espectáculos, que siguió de cerca el recorrido de ambos.

Magaly se pronuncia

El encuentro ha generado curiosidad debido a los presuntos coqueteos entre Mario Hart y Shirley Arica, quienes actualmente se encuentran solteros. Además, Magaly dio su opinión al respecto, dejando entrever que ambas figuras se ven muy interesadas.

"Pero de que hay coqueteo, hay coqueteo de los dos, esas agarraditas, coqueteos, hay una atracción que se nota a leguas", dijo la conductora.

Es así que, la salida nocturna de Mario Hart y Shirley Arica ha despertado la curiosidad de los seguidores de la farándula, especialmente por su llegada al departamento de la modelo durante la madrugada. Sin embargo, aunque las imágenes alimentan las especulaciones sobre posibles coqueteos, ninguno ha confirmado un romance, por lo que cualquier vínculo sentimental sigue siendo una incógnita.