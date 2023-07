Greissy Ortega solicita regresar a Perú tras acusar a Ítalo Villaseca de agresión: "Es de vida o muerte"

12/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Greissy Ortega llamó desesperada al programa de Magaly Medina solicitando 4 pasajes para regresar a Perú, debido a que acusa a su esposo, Ítalo Villaseca de agresión física y psicológica.

"Se salieron las cosas de control"

En la última edición del programa "Magaly Tv La Firme", Greissy Ortega manifestó vivir un infierno con su esposo, Ítalo Villaseca. Como se recuerda, Milena Zárate vivió una especia de guerra con su hermana menor, donde la misma Milena supo advertir el futuro que le tocaría a Greissy junto a su pareja.

"Yo nunca estuve de acuerdo con que ella se fuera y arriesgara la vida de esos niños porque eso hizo [...] (Ítalo) la botó a la calle con sus hijos, yo lo llamaba a decirle su vida entera a ese miserable y al rato estaban los dos de nuevo", expresó Milena.

Cabe resaltar que Greissy vive en Estados Unidos, lugar donde llegó en medio de dificultades y aparentemente bajo la consigna de promesas que jamás se cumplieron.

"Esta ves yo creo que ya se salieron las cosas de control y por eso me quiero ir, porque le quiero dar, no se si una mejor calidad de vida a mis hijos, porque acá supuestamente me iban a ayudar", confesó.

Al parecer, Ortega quiere volver al país porque su relación sentimental vive una crisis que aparentemente no tiene solución.

"He tenido un problema con Ítalo y se ha salido de las manos, muy fuerte, y por eso quiero irme porque yo creo que los dos ya no hacemos nada como esposos ni como pareja, yo creo que el respeto ya se perdió hace muchos años por parte de él", agregó.

Asimismo, la colombiana cuenta que existen supuestos "demonios" que persiguen a su esposo por su pasado con Edwin Sierra, alegando que han dañado la cabeza de Ítalo impidiéndolo superar ese episodio.

"Él (ítalo) nunca ha podido convivir con mi pasado, siempre me lo saca en cara, siempre de una manera muy mala, cualquier cosa que yo le diga o cualquier reclamo que yo le haga de molestia, lo primero es mi pasado", comunicó.

Desesperada por regresar

En esa misma línea, Magaly Medina reveló la llamada que Greissy Ortega tuvo con uno de sus reporteros, en la cual la colombiana confiesa que encontró unas conversaciones fuera de lugar en una de las redes sociales de su esposo.

"A él (Ítalo) no le gusta que yo le reclame nada [...] Estaba buscando a una mujer por Instagram, yo lo vi, yo no soy loca. No es la primera vez acá ya le encontré conversaciones en ingles, obviamente me ha tocado traducirlo [...] Los antecedentes ya venían arrastrando, yo me he quedado callada", reveló.

De igual manera, Greissy contó que Ítalo Villaseca habría excedido todo límite y cruzó una vaya que parecía lejana.

"¿Te pegó?. 'Si obvio, me siento tan poquita cosa ante una persona para aguantar tanta mi*rda [...] Me levantó la mano y no me ha dicho nada, se ha ido a trabajar es lo más gracioso del mundo, se ha ido a trabajar tranquilo", fue la conversación entre el reportero de la 'Urraca' y Greissy.

En base a ello, Ortega solicitó 4 pasajes de retorno al Perú en un llamado desesperado de auxilio, ante los supuestos golpes de Ítalo.

"Necesito que me ayudes a ir a Perú [...} Ayúdame a conseguir los pasajes por favor, primero es la parte humana, ayúdame a irme por favor porque si no llamo a otra persona [...] No me importa meterme en la boca del lobo, ya es de vida o muerte" imploró.

Una situación que, sin duda, ha hecho que a Greissy Ortega no le importe volver a ver a Milena, con tal de salir del supuesto inferno que vive con Ítalo Villaseca por supuesta agresión.