Adrián Villar seguirá en la cárcel: PJ desestimó apelación y ratificó prisión preventiva en su contra por 9 meses

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial rechazó la apelación presentada por la defensa legal de Adrián Villar la cual exigía que se revoque la prisión preventiva por 9 meses impuesta a inicios de marzo y dictarle arresto domiciliario.

Con ello, el presunto asesino de Lizeth Marzano continuará recluido en el penal Castro Castro hasta noviembre de este 2026. Como se recuerda, el joven es el principal acusado de atropellar y matar a la deportista de 33 años en un fatídico accidente en San Isidro.

"Novena Sala de Apelaciones de Lima confirmó prisión preventiva por nueve meses contra Adrián Villar Chirinos por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y otro en agravio de Lizeth Marzano Noguera", indicó el PJ.

Adrián Villar seguirá en prisión

El pasado 4 de marzo, el juez Adolfo Farfán, del 33.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, dictó 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en las modalidades de homicidio culposo y omisión de socorro, en agravio de Lizeth Katherine Marzano Noguera.

A pesar de los intentos de su familia, el joven fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú a horas del tráfico atropello en San Isidro. Este hecho pudo ser denunciado por los parientes de la campeona de buceo gracias a las cámaras de seguridad que captaron el preciso momento del incidente.

Gracias a estas imágenes, Villar Chirinos ahora es procesado por los delitos antes mencionados. Eso sí, su defensa legal, encabezada por César Nakazaki, solicitó que se revoque la medida de prisión preventiva para dictarle arresto domiciliario mientras dure el juicio.

Sin embargo, esta exigencia fue completamente rechazada por el Poder Judicial por lo que permanecerá recluido en el penal Castro Castro hasta noviembre del 2026. Según indicaron, esta decisión asegura la presencia del acusado mientras el caso continúa su camino.

#LoÚltimo. Novena Sala de Apelaciones de Lima confirmó prisión preventiva por nueve meses contra Adrián Villar Chirinos por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y otro en agravio de Lizeth Marzano Noguera. Leer aquí: https://t.co/5Pzt1xmmkq pic.twitter.com/cco7mJLBqr — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 31, 2026

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