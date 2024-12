¡Contó todo! Tiktoker revela amorío secreto con dueño de Corazón Serrano cuando estaba con Ana Lucía Urbina

01/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una reciente publicación en TikTok ha generado controversia en torno a la vida personal del dueño de Corazón Serrano, Edwin Guerrero Neyra. Según la tiktoker, quien asegura que él le escribió primero, el empresario habría mantenido un amorío paralelo mientras tenía una relación con la cantante Ana Lucía Urbina, una de las figuras más reconocidas de la agrupación.

El video, que rápidamente se volvió tendencia, ha provocado una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionan la veracidad de las pruebas, otros expresan su solidaridad hacia Urbina, quien no ha emitido ninguna declaración hasta el momento.

Los pormenores de su amor con el propietario de Corazón Serrano

El tiktoker de espectáculos, Chucho Valderrama compartió un video en el que mostró partes de una entrevista con una mujer cuyo nombre no se revela, quien no tuvo reparo en revelar el amor que sostenía con Edwin Guerrero Neira, justo antes de informar sobre la gestación de su expareja Ana Lucía Urbina, un embarazo que desafortunadamente no se concretó.

"Realmente, estuve saliendo con Edwin de Corazón Serrano", reveló la chica, quien también aseguró que fue Guerrero Neira quien le escribió por primera vez en las redes sociales. De acuerdo con la chica, el propietario de Corazón Serrano dijo que podría salir con mujeres incluyendo que Leslie Shaw lo busca para salir y tener otras intensiones como afirma la Tiktoker.

Además antes de brindar la entrevista, ella recibió una llamada en donde le ofrecían dinero para que no declare. "Te hablo de parte de Edwin, lo que quiero es que no salga quizá hay una manera económica". Se escucha en el audio reproducido por la tiktoker.

Impacto en la imagen de la agrupación

Este escándalo mediático ha reavivado el debate sobre la separación entre la vida personal y profesional de los artistas y sus allegados. Si bien Corazón Serrano es conocido por su música y conexión con el público, las acusaciones podrían afectar la percepción de la agrupación.

Los seguidores están divididos: algunos aseguran que este incidente no debería empañar el legado musical del grupo, mientras que otros insisten en que los involucrados deben aclarar la situación para evitar especulaciones.

El caso ha puesto en evidencia cómo las redes sociales pueden magnificar situaciones personales, convirtiéndolas en temas de interés público. A la espera de pronunciamientos oficiales por parte de los involucrados, el escándalo continúa siendo motivo de conversación, tanto entre los fans de Corazón Serrano como en la opinión pública.