Cristian Castro impactó al confesar que se refugiará en el celibato y reveló la inaudita razón

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante mexicano Cristian Castro ha vuelto a impactar al mundo al confesar que dejará de lado su vida sexual para refugiarse en el celibato. Una revelación que dejó sin palabras a sus seguidores y generó fuertes reacciones en redes sociales y en la prensa de espectáculos.

Cristian Castro revela que se refugiará en el celibato

En pleno escenario en la ciudad de Monterrey, en México, en el que realizaba un concierto, Cristian Castro dejó sorprendido a los asistentes con sus declaraciones. El intérprete de los éxitos 'Azul' y 'No podrás', quien generalmente se ha caracterizado por ser muy espontáneo en sus intervenciones, dejó atónito a todos al revelar que está retirado de la vida sexual.

Esta declaración se convirtió en titular de medios aztecas, ya que la dio en medio del espectáculo del Domo Care y las reprodujo el programa 'Ventaneando', que posteriormente le preguntó por dicha determinación al artista.

"Ya me retiré retírense, ustedes también pueden. Poco a poco váyanse retirando no sean así", manifestó sonriente a la prensa reafirmando de esta manera lo que expresó durante dicha presentación invitando a su público a sumarse a su camino en la castidad.

Cristian Castro no le cierra las puertas al amor

Además, la prensa le consultó si es que anhela volver a enamorarse, ello después de su relación con la empresaria argentina Mariela Sánchez, la cual inició en diciembre de 2023 y estuvo marcada por rupturas constantes, reconciliaciones y críticas públicas de la mujer de negocios hacia el propio cantante y su fandom mexicano.

"Cómo no voy a querer. Voy, les pongo el anillo y vámonos a casar", sostuvo. Con lo cual hace suponer que en realidad, ha optado por el celibato porque no ha hallado a alguien ideal para él y con quien llegue al altar.

¿Existe rivalidad con Luis Miguel?

El hijo de Verónica Castro, conocido como el "Gallito Feliz", fue indagado acerca de su supuesta rivalidad con Luis Miguel. Sobre ello, sin tapujos afirmó que se encuentra "perfectamente con él" y aseguró que viajará hasta Madrid para ir a buscarlo con el objetivo de no desistir a realizar una colaboración con "El Sol de México".

"Él sabe que me muero por él. Estoy esperando que se dé un tiempito para cantar conmigo. Mucha gente nos compara, yo lo que quiero es que cantemos juntos", dijo mencionando que le gustará cantar en la eventual boda de Luis Miguel y su prometida Paloma Cuevas.

Típico a su estilo polémico y sarcástico, el cantante Cristian Castro impactó al confesar que se refugiará en el celibato tras decidir dejar de lado su vida sexual. Aunque afirmó que no le cierra las puertas al amor.