De la fama a la cárcel: Exchico reality es condenado a 15 años de prisión por intento de feminicidio

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un popular exchico reality pasó de la fama a ser condenado a 15 años de cárcel por intento de feminicidio a su exesposa. Apenas se conoció el fallo, la joven que lo denunció en febrero de 2025, se mostró muy conmovida por la decisión.

Condenaron a 15 años de prisión a exchico reality

En la tarde del miércoles 25 de marzo se emitió una noticia que ha generado gran repercusión en el ámbito del entretenimiento: el exchico reality Santiago Martínez del famoso programa argentino 'Love is Blind' fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de tentativa de hominicidio contra su exparjea, Emily Ceco, a quien conoció dentro del espacio televisivo de Netflix.

Como se recuerda, Emily Ceco denunció en febrero de 2025 a Santiago Martínez ante la justicia de su país por violencia psicológica y física y amenazas temiendo por su vida. Según su relató, las agresiones por parte del exchico reality comenzaron de manera progresiva, lo que le impidió dimensionar la gravedad de la situación en un inicio.

Tras más de un año de alegatos y yendo a los tribunales, la joven no pudo ocultar su emoción al saber que el fallo fue a su favor en Morón: su expareja iría a la cárcel.

"Siento que se terminó. No quiero festejar porque está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz. Me va a costar mucho, pero voy a tener paz", expresó en un inicio, para seguidamente indicar: "Se hizo justicia por mí, por Nicole, por Carolina y Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez".

Del amor a los tribunales: Santiago Martínez condenado por tentativa de feminicidio.

Así reaccionó Santiago Martínez de "Love is Blind"

Seguidamente, la expareja de Martínez acotó que con la sentencia tendrá 15 años para estar en paz y espera que cuando el exchico reality de 'Love is Blind Argentina' termine de cumplir su condena "la justicia siga pendiente de ella" por temor a represalias.

"(...) Todo le di, no hay nada que no le haya dado. Después de estar quince años en prisión, no sé qué puede llegar a hacer conmigo o con la familia que yo tenga", sostuvo.

Por su parte, apenas escuchó el fallo en su contra, Santiago Martínez giró la cabeza hacia un costado, con el rostro endurecido, y enseguida asintió en silencio, mientras recibía el apoyo de su equipo de defensores. La escena fue difundida en redes sociales y también mostró cómo los a los pocos segundos, los policías se lo llevaron esposado de la sala del Tribunal de Morón.

En el marco de este caso se informó que el expediente judicial detalla que la decisión de 15 años de cárcel contra el exchico reality se da tras tener antecedentes previos como control sobre las redes sociales y episodios reiterados de violencia física y psicológica por "celos". Finalmente, también se reportó que otras exparejas del joven lo denunciaron por conductas violentas similares.

😭LÁGRIMAS DE COCODRILO



Santiago Martínez, ex participante de Love is Blind Argentina, fue condenado a 15 años de prisión por el intento de femicidio de su expareja, Emily Ceco. El tribunal lo halló culpable de tentativa de homicidio agravado y privación ilegal de la libertad.... pic.twitter.com/1pXcLoQBph — Rollinews (@rollinews) March 26, 2026

Lo que comenzó como una carrera llena de cámaras y autógrafos terminó en la frialdad de una sentencia judicial. El Tribunal de Morón dictaminó una condena de 15 años de pena privativa de la libertad contra Santiago Martínez, conocido exchico reality de 'Love is Blind Argentina', tras hallarlo culpable del delito de tentativa de feminicidio contra Emily Ceco.