Argentina que aparece en el AMPAY de Said Palao y Mario Irivarren SE PRONUNCIA por primera vez: "Si yo no hablo es porque..."

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una joven argentina señalada como una de las mujeres presentes en el famoso "ampay" de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina decidió pronunciarse públicamente.

Se trata de Jimenina quien fue identificada como una de las acompañantes que habría estado con los chicos reality durante una parrillada y otras actividades en Argentina

La argentina se pronuncia por primera vez acerca del ampay

El conductor de "Q'Bochinche!", Ric La Torre, reveló que le escribió a la joven para conversar con ella, pues el influencer estará en Argentina los próximos días. A lo que ella optó por responder y rechazar cualquier tipo de responsabilidad en el escándalo.

"Hola, mucho gusto, si yo no hablo es porque no tengo nada que decir", le respondió al influencer.

En sus declaraciones, la joven negó estar involucrada en situaciones relacionadas con infidelidad o conflictos sentimentales.

"Difamaron mi nombre sin tener pruebas de nada. Yo no tengo nada que ver en ningún matrimonio", añadió la joven mediante una conversación de Instagram.

¿Qué se sabe de ella?

La red social de Jimenina cuenta con una presencia bastante activa, con 86 publicaciones y más de 150 mil seguidores, lo que indica una exposición importante en redes. Su contenido está centrado principalmente en fotos personales, estilo de vida y estética cuidada.

En su biografía menciona temas de amor propio y también que es madre, lo que forma parte de su identidad en redes. Su perfil se enfoca en su apariencia y rutinas.

Onelia Molina tendría en videos de la de despedida de Said Palao

Según informó el programa Magaly TV, la firme, Onelia se comunicó con uno de sus reporteros para contar nuevos detalles sobre el viaje que el grupo de amigos hizo a Medellín el año pasado, para celebrar la despedida de soltero de Said.

Allí también habrían estado acompañados de mujeres, a las cuales Onelia calificó como "damas de compañía".

Sin embargo, lo más polémico fue cuando confesó que Said habría estado con otras mujeres en su Airbnb en Medellín. "En el Airbnb ahí pasaron cosas, y en la despedida de Said también. O sea, esa fue la primera vez que lo vieron con una chica y hay videos ", le dijo al reportero de Magaly

Asimismo, aseguró que, producto de ese viaje, se destruyó una relación: la de Diego Rodríguez y Tammy Parra, quienes llevaban aproximadamente un año juntos.

Sin embargo, la influencer mexicana habría decidido ponerle fin a su romance tras encontrar pruebas de que el grupo de amigos invitó a mujeres al Airbnb, las cuales habrían sido vistas en el iPad de Diego.