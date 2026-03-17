Selección de Irán negocia con FIFA disputar en México sus partidos del Mundial 2026

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Buscan disputar la cita mundialista. Luego de darse a conocer que ya no participaba en el Mundial 2026, ahora la selección de Irán negocia con FIFA para disputar en México sus partidos programados para el campeonato.

Irán negocia con FIFA disputar en México sus partidos del Mundial 2026

La Federación de Fútbol de Irán se encuentra llevando a cabo negociaciones para que su selección nacional dispute sus cotejos correspondientes al Grupo G del Mundial 2026 en México, de acuerdo a lo informado este martes 17 de marzo por la embajada iraní en territorio azteca.

"Cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos. Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México", citó la Embajada de Irán a Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán.

Ya previamente, el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, ya había expresado de que México fuera sede de estos encuentros de Irán durante la próxima Copa del Mundo.

"Somos uan de las primeras selecciones que en Asia subió al Mundial y nos gustaría que México sea el anfitrión de nosotros en el Mundial y con mucho orgullo vamos a participar. Le pedimos a la nación mexicana, que son muy buenos anfitriones y han sido siempre amables con nosotros, que le den seguimiento a este asunto y que nuestra selección tenga sede en México", señaló el embajador iraní.

Por su parte, en una conferencia de prensa, la presidente de México, Claudia Sheinbaum se ha pronunciado sobre dicha posibilidad y ha abierto la puerta para que se realicen los partidos de Irán en su país, pero que dependerá de lo que diga la FIFA.

La advertencia de Donald Trump a la selección de Irán

El pasado jueves, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzó una fuerte advertencia a la selección de Irán en la que le recomendó no jugar por "su propia seguridad".

"La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí por su propia seguridad", escribió el mandatario estadounidense en una publicación en su cuenta de Truth Social.

Es así, como se conoció que Irán negocia con FIFA disputar en México sus partidos del Mundial 2026, así lo dio a conocer la embajada iraní en territorio mexicano en un mensaje en el que citan a Mehdi Taj, presidente del máximo ente del fútbol iraní.