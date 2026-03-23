Cristian Castro revela que buscará a Luis Miguel para cumplir su sueño de cantar juntos

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cristian Castro volvió a dejar en claro que uno de sus mayores sueños musicales sigue intacto: cantar junto a Luis Miguel. El intérprete de Azul se presentó el 20 y 21 de marzo en Monterrey, en el Domo Care, donde ofreció dos conciertos que se convirtieron en tendencia por su energía, colaboraciones especiales y momentos virales.

Tras su salida del último show, respondió preguntas sobre su gira y, entre ellas, volvió a tocar el tema de su relación con "El Sol de México".

"Yo con él estoy perfectamente bien. Ojalá él se quiera acercar a mí. Yo me voy a ir a Madrid a buscarlo hasta encontrarlo, en donde esté".

Así declaró Castro, reafirmando que no piensa desistir en su intento de lograr una colaboración. El cantante incluso bromeó sobre la posibilidad de cantar en una eventual boda de Luis Miguel. "Yo quiero cantar en tu boda, aunque sea déjame cantar ahí", dijo con humor, mostrando que su insistencia trasciende lo meramente profesional.

"Sabe que me muero por él"

En otro momento, Cristian fue más directo al señalar que espera a que Luis Miguel pueda llamarlo eventualmente para una colaboración, adelantando que se encuentra predispuesto ante cualquier confirmación.

"Ojalá que él tenga la buena onda de decirme cuándo. Yo estoy acá con ganas; yo lo quiero tanto y él sabe que yo me muero por él. Así que nada más estoy esperando a que se dé un tiempito para cantar conmigo".

Castro también se refirió a las comparaciones que suelen hacerse entre ambos artistas, señalando que, además del anhelo por cumplir su sueño, espera a que un dueto compartido pueda dispersar dichas diferencias entre ambas fanaticadas.

"Mucha gente nos compara y yo lo que quiero es que cantemos juntos como para que se blanquee la cosa".

Una distancia de años

El deseo de colaboración no es nuevo. Desde hace años, Cristian ha manifestado públicamente su interés en unir su voz con la de Luis Miguel. Sin embargo, la distancia entre ambos tiene raíces en un conflicto personal de los años 90, cuando ambos se distanciaron por la presentadora cubana Daisy Fuentes.

Castro confesó que mantenía una relación con ella cuando Luis Miguel comenzó a enamorarla, lo que provocó el quiebre de su amistad. En 2019, el propio Cristian reveló detalles de aquel episodio, asegurando que no guarda rencor y que, por el contrario, busca recuperar la relación.

La insistencia de Cristian Castro por cantar con Luis Miguel se ha convertido en un tema recurrente que mezcla admiración, nostalgia y reconciliación. Su disposición a viajar hasta Madrid refleja tanto la fuerza de su deseo artístico como la voluntad de cerrar viejas heridas.

En un contexto donde las comparaciones entre ambos persisten, una colaboración podría no solo marcar un hito musical, sino también simbolizar la reconciliación de dos figuras que definieron una generación de baladas románticas en Latinoamérica.