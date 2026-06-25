Michael Jackson: Un día como hoy, hace 17 años, el mundo perdió al 'Rey del Pop'

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Fue un 25 de junio del año 2009 cuando la noticia recorrió el mundo con una velocidad vertiginosa: Michael Jackson había muerto. El "Rey del Pop" falleció en Los Ángeles a los 50 años, víctima de un paro cardiorrespiratorio provocado por una sobredosis de medicamentos.

La conmoción fue inmediata: millones de fanáticos se reunieron frente a hospitales, plazas y pantallas, incapaces de creer que la voz de Thriller y Billie Jean se había apagado. Aquellos que no sabían de la noticia y se enteraban en vivo en las noticias, se quebraban sin creer que el ídolo musical partía de este mundo.

"This is It": La última gira que no fue

En el momento de su muerte, Jackson se preparaba para la gira "This is It", un ambicioso regreso con 50 conciertos programados en Londres. El proyecto buscaba relanzar su carrera y demostrar que seguía siendo un artista capaz, pero a la vez iba a ser una despedida definitiva de los escenarios.

Sin embargo, esta nunca se concretó y quedó como símbolo de lo que pudo haber sido. El documental homónimo, estrenado meses después, ofreció un vistazo a los ensayos y reforzó la sensación de pérdida de un talento irrepetible.

Un gran legado discográfico

Hasta entonces, Jackson había publicado 10 álbumes de estudio como solista, desde Got to Be There (1972) hasta Invincible (2001). Su obra redefinió la música popular, fusionando pop, soul, funk y rock con una estética visual innovadora. Thriller sigue siendo el disco más vendido de la historia, y canciones como Beat It, Smooth Criminal o Black or White se convirtieron en himnos globales.

Jackson resultaba muy meticuloso en la producción de sus álbumes.

Sigue siendo el Rey

Diecisiete años después, su legado permanece vigente. La reciente biopic Michael ha reavivado el interés por su vida y obra, convirtiéndose en un éxito de taquilla y acercando su historia a nuevas generaciones.

Al mismo tiempo, canciones menos conocidas han encontrado un nuevo público gracias a las plataformas digitales. El caso de Chicago, un tema grabado en los años noventa y publicado póstumamente, es ilustrativo: se viralizó en redes sociales y llegó al Top 50 Global de Spotify, demostrando que la voz de Jackson sigue resonando con fuerza.

La biopic es protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson

La muerte de Michael Jackson marcó un antes y un después en la cultura popular. Su partida dejó un vacío inmenso, pero también consolidó su figura como mito musical. Hoy, su obra continúa inspirando a artistas y fanáticos, y su influencia se extiende más allá de la música hacia el cine, la moda y la danza.

A 17 años de aquel día, el "Rey del Pop" sigue vivo en cada acorde, en cada coreografía y en cada recuerdo que su arte dejó grabado en la memoria colectiva.