Daniela Darcourt DESTRUYE a Said Palao tras sus disculpas públicas: "Este es el típico manipulador"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La salsera estuvo como invitada en el podcast "Q' Bochinche" y aseguró no creer en las palabras del chico reality, dejando claro su total desacuerdo con el gesto de disculpa de Said Palao.

Los fuertes calificativos contra tras disculpas

Daniela Darcourt tuvo fuertes calificativos contra Said Palao, quien le pidió perdón a Alejandra Baigorria en "Esto es guerra" por el ampay en el que se le ve rodeado de mujeres en un yate y en una piscina.

"Este es el típico manipulador, narcisista de la psicología inversa", sostuvo Darcourt, dejando claro su total desacuerdo con el gesto de disculpa del chico reality.

"De la que te jactes decir "mi esposa". Yo si fuera hombre ni siquiera me hubiera presentado en el programa, habría hecho un video quizá más extenso diciendo "ahora voy a resolver las cosas con la persona que aún es mi esposa", señaló, mostrando su desacuerdo con el chico reality.

Además, Daniela Darcourt recordó lo bien que la pasó Said Palao con mujeres en Argentina, donde fue captado sonriente, cargando bolsas y bebiendo alcohol junto a Mario Irivarren y Patricio Parodi.

"Lo he visto sonriente, cargando las bolsas, bueno, pero está diciendo que va a recuperar", expresó la salsera en vivo.

Daniela Darcourt se identificó con Alejandra Baigorria

En esa misma línea, la artista se mostró empática y confesó que ella también desea construir una familia y entendió el impacto emocional que la situación genera en Alejandra Baigorria.

"Sorry Ale, te quiero muchísimo, me identifico con lo chamba que eres y por lo mismo que me identifico contigo, te digo: si tu matrimonio se acaba no vas a dejar de ser la mujer que eres. Créeme que si te queda sola, aún más vas a atraer con esa energía increíble a personas que sí valgan la pena", aconsejó.

En otro momento, Daniela reiteró su identificación con Alejandra Baigorria y cuestionó la actitud de los amigos de Said, ya que considera que un verdadero amigo no actúa de esa manera.

"Me da muchísima pena la situación por Alejandra, va por un tema personal también. Muchas mujeres soñamos con tener un hogar perfecto... pero así como tenemos sueños, hay hombres que también se emocionan con esa idea. Quien te quiere fallar, te falla. Yo no llamaría amigos a estos desgraciados... no me caso ni voy a estar a favor de una disculpa posterior a algún tipo de infidelidad o falta de respeto", enfatizó.

Daniela reafirmó que nadie merece pasar por la humillación pública ni por traiciones que afectan la confianza y el corazón de las personas involucradas.