Darinka dispara contra Farfán en medio de polémica con Magaly: "¿Sabes qué le gusta a tu hija, sí o no?"

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez volvió a generar polémica en redes sociales debido a que se sumó a la batalla mediática que vienen protagonizando el padre de su hija, Jefferson Farfán, y Magaly Medina. La influencer lanzó una indirecta que estaría dirigida directamente al exfutbolista, en referencia a la relación que mantiene con su pequeña, la cual ha sido cuestionada por ella misma.

Darinka arremete contra Farfán

Todo inició cuando el influencer Samuel Suárez publicó un texto en referencia al caso público que vienen enfrentando Jefferson Farfán y Magaly Medina. Darinka no desaprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre el tema, volviendo a poner en duda el tipo de relación que el exfutbolista mantiene con su última hija.

" ¿Sabes qué le gusta a tu hija, sí o no? Porque todos saben que hay plata como cancha, pero para el colegio la mamá es la encargada económica. Un nuevo trend", respondió la modelo a Samuel, quien posteriormente compartió el mensaje en sus historias.

La respuesta de Ramírez generó mucha controversia en redes sociales, ya que vuelve a poner sobre la mesa un tema que cuestiona la labor paternal de Jefferson Farfán con su última hija. Además, este mensaje llega en medio de la disputa pública que el exfutbolista mantiene con Magaly Medina.

Darinka lanza dardo contra Jefferson Farfán

Cabe resaltar que la periodista ha apoyado en más de una oportunidad las demandas que Darinka ha interpuesto contra Farfán por la pensión de alimentos de su hija. También lo hizo en el pasado con Melissa Klug, quien ha tenido varios enfrentamientos legales con la 'Foquita' por los dos hijos que tienen en común.

Farfán expone el dinero que le pasa a su hija

A través de sus historias de Instagram, la 'Foquita' decidió responder a Magaly, quien, en su programa del martes 16 de junio, le preguntó directamente al aire si cumplía con pasarle la manutención a su hija. Esto debido a que Darinka, en más de una oportunidad, ha expresado que Jefferson no cumple económicamente con la pensión que le corresponde a la menor.

"Y sobre lo que preguntó la señora Magaly Medina, sobre la pensión de mi hija, con mucho gusto lo digo: paso 7.000 soles por asignación anticipada ordenada por un juez. Antes pasaba 9.000 soles", indicó el exseleccionado nacional.

Es así que, en medio de la confrontación pública entre Jefferson Farfán y Magaly Medina, las declaraciones de Darinka Ramírez añaden un nuevo capítulo a la controversia. Sus cuestionamientos reavivan el debate sobre el rol del exfutbolista como padre y evidencian que los conflictos personales continúan generando atención y división en redes sociales.