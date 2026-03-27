Darinka Ramírez dio a luz a su segunda bebé y celebra junto a su novio: "Llegaste a completar mi mundo"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez está atravesando uno de los momentos más bonitos de su vida, ya que hace unas horas dio a luz a su segunda bebé, producto de su relación con su novio, Sebastián González Guevara. La influencer se mostró muy emocionada por volver a ser madre y lo celebró con una publicación en redes sociales.

Darinka emocionada por la llegada de su segundo bebé

La expareja de Jefferson Farfán reveló al mundo que estaba embarazada en diciembre de 2025 y, desde entonces, muchos se preguntaban quién era el padre de su segunda bebé. Semanas más tarde, se supo que se trataba de un empresario con el que actualmente vive junto a su primera hija, Luana.

Hace unas horas, Ramírez compartió dos tiernas fotografías en las que posa feliz junto a su bebé recién nacida y a su novio. Sebastián habría estado en el momento del parto y ambos recibieron con mucho amor a la bebé, a quien llamaron "segunda princesa".

"Llegaste a duplicar mi memoria, completar mi mundo. Bienvenida, mi segunda princesa" , escribió Darinka en esa publicación.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar a este gran acontecimiento y le dejaron comentarios de felicitación, destacando el hecho de que su novio haya estado presente durante todo su embarazo y en el momento del parto. Con la llegada de su segundo bebé, Darinka inició una nueva etapa en su vida.

"En la primera no vivió este momento y ahora le tocó vivirlo con su pareja", "Este es el verdadero ejemplo de que después de la tormenta llega la calma. Te deseo muchas bendiciones", "Felicidades, familia. A disfrutar a la segunda princesa", "Qué lindos, te conocí en el Mall de Bellavista y me saludaste", "Muchas bendiciones. Qué bueno que todo salió bien y ahora tienes dos princesitas", comentaron.

Darinka asegura que Farfán no le pasa dinero para su hija

En reciente una entrevista con el programa 'Arriba mi gente', la modelo fue consultada sobre el cumplimiento de Jefferson Farfán como padre de la pequeña Luana. La influencer dejó en claro que ha asumido todos los gastos, ya que las clases están próximas a empezar.

"Ni siquiera ha preguntado qué es lo que necesita la bebé para el inicio escolar, que ya es la siguiente semana. Eh, bueno, yo ya hice el pago inicial, la matrícula; se tiene que pagar la mensualidad. Sus útiles ya han sido entregados, su uniforme... son varios pagos, ¿no?", declaró.

Enseguida destacó que su pareja también la ha apoyado, confirmando que se ha convertido en un sustento emocional y económico para ella y su pequeña. "(¿Y todo eso tú lo has cubierto?) Y mi pareja, que es mi soporte ahorita", agregó.

Con este nacimiento, Darinka Ramírez suma una nueva alegría a su vida familiar y refuerza su rol como madre. La influencer comparte este momento especial con su pareja, mostrando una etapa de plenitud que ha sido celebrada ampliamente por sus seguidores.