Darinka comparte su sesión de fotos embarazada junto a su novio: "Después de la tormenta... llegaste tú"

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez anunció que estaba en la dulce espera hace algunas semanas. A los pocos días se reveló el nombre del padre de su segunda hija y, recientemente, la modelo compartió por primera vez una sesión de fotos embarazada junto a su novio, Sebastián González, y su pequeña hija Luana, producto de su romance con Jefferson Farfán.

Darinka emocionada por su segundo bebé

La influencer compartió en sus redes sociales una serie de fotografías donde se le ve muy feliz junto a su primera hija y su actual pareja. En la primera galería de imágenes aparecen los tres como una familia muy consolidada y feliz, donde la pancita de Darinka es la protagonista.

"La dulce espera en familia. Esperando al nuevo amor de nuestras vidas", escribió la modelo en la descripción. Los buenos comentarios no se hicieron esperar e incluso su pareja le respondió: "Las adoro con todo mi corazón. Agradecido con Dios y la vida por tenerlas".

Horas más tarde, Ramírez publicó una segunda galería, pero esta vez solo aparecen ella y su novio. Ambos lucen vestidos de negro y, con miradas cómplices, se tomaron fotos donde él le besa la pancita, otras donde aparecen abrazados tiernamente, para luego mostrarse frente a frente mientras él acaricia su vientre.

"Después de la tormenta, llegaste tú", escribió en la publicación, dando a entender que actualmente vive una relación sana y tranquila, y que está feliz esperando la llegada del nuevo integrante de su familia.

¿Quién es el novio de Darinka Ramírez?

El hombre que se robó el corazón de Darinka responde al nombre de Sebastián González Guevara, y la información fue confirmada por la misma influencer, quien además dijo que a él no le gustan las cámaras ni la prensa.

Según informaron, el hombre tiene registrada una empresa bajo el nombre de Sebalif S.A.C., dedicada al rubro de servicios generales (construcción, remodelación, venta de productos de ferretería, limpieza, uniformes, plástico, etc.). Cabe resaltar que en las redes sociales de la empresa hay poco movimiento.

Según sus redes sociales, Sebastián es originario de Iquitos y estudió en la Universidad Científica del Perú. Además, en 2025 hizo varios viajes a Colombia, permaneciendo varios meses allí y, coincidentemente, Darinka también viajó a Colombia en las mismas fechas.

Es así que, Darinka Ramírez deja en claro que atraviesa una etapa de mucha ilusión y estabilidad emocional. La modelo disfruta cada momento de su embarazo rodeada de su familia y compartiendo con sus seguidores la felicidad que siente por la pronta llegada de su segunda hija.