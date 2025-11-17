Delincuentes ROBAN casa de famoso cantante y su madre vive momentos de TERROR

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La delincuencia habita en todos lados perjudicando a varias personas alrededor del mundo, esta vez un grupo de delincuentes, con arma en mano, ingresaron y desbarataron la casa de un famoso cantante y su madre que se encontraba allí vivió momentos de terror.

Saquean domicilio de conocido artista

Los medios internacionales han informado que la casa del rapero Daniel Hernández, conocido como Tekashi 6ix9ine fue blanca de la delincuencia tras ser robada. La grabación de este hecho fue filtrada por el portal especializado TMZ.

En este video se observa a cuatro sujetos armados y enmascarados que irrumpieron la vivienda del cantante con el principal objetivo de apoderarse de dinero en efectivo y las llaves de auto del músico.

Durante el proceso, los delincuentes mantuvieron secuestrada a su madre de 60 años, identificada como Natividad Pérez Hernández. En el momento del asalto, únicamente la señora se encontraba en la casa de su hijo ubicada en el sur de Florida, en Estados Unidos.

El hecho se registró la noche del último domingo 16 de noviembre y de acuerdo a las cámaras de videovigilancia se observa a la fémina detenida a punta de pistola, mientras que el resto de facinerosos se encontraba buscando el interior.

Al respecto, de acuerdo a información policial y el audiovisual, uno de los asaltantes permaneció vigilándola junto al perro de la familia, hasta que posteriormente huyeron, al parecer en un vehículo. En tanto, no se reportaron heridos ni se han realizado detenciones.

#EXCLUSIVE 😳 Tekashi 6ix9ine's Florida crib was ransacked by four gunmen last night, and new security footage shows just how scary it got for his mom.



More video: https://t.co/bWLJYL8pNZ pic.twitter.com/UhGSxWIJ9B — TMZ (@TMZ) November 17, 2025

Ya se encuentra en investigación

Después del hecho, la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO) acudió al lugar, desplegó una unidad canina y abrió una investigación. Asimismo, trascendió que Natividad Pérez Hernández resultó ilesa físicamente, pero sí se encuentra recuperándose tras el impacto emocional de este incidente.

Cabe resaltar que, durante este acontecimiento, el rapero Tekashi 6ix9ine se encontraba realizando una transmisión en vivo junto al influencer Jack Doherty, quien de hecho fue detenido el pasado sábado 15 de noviembre al ser acusado de tráfico de drogas.

Una vida polémica

La vida de Tekashi 69 se ha visto plagada de polémicas. En 2019, fue condenado a dos años de prisión por asiociación delictiva, tráfico de armas y otros cargos relacionados con la pandilla Nine Trey Gansta Bloods.

Además, desde su liberación en abril del 2020 se ha enfrentado a múltiples arrestos. En 2023, por agresión en un gimnaso, violencia doméstica en República Dominicana, en 2024.

Es así como la casa del polémico rapero Tekashi 69 fue robada por cuatro sujetos armados en el sur de Florida, en el que su madre estuvo secuestrada.