Susan Ochoa sorprende al dejar las baladas e incursionar en nuevo género: "La pasamos increíble"

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Susan Ochoa, talentosa cantautora peruana y doble ganadora de las Gaviotas de Plata en Viña del Mar, ha sorprendido a todos sus fanáticos al dejar de lado las baladas, género con el que saltó a la fama, para probar con una propuesta completamente distinta.

Esto se da luego de su más reciente estreno, titulado "Mix Los Bomberos", con el que concreta su incursión en el género tropical de la cumbia con un tema que promete poner a bailar a todos en este verano que se viene.

Susan Ochoa estrena "Mix Los Bomberos"

Desde que saltó a la fama, Susan Ochoa resaltó por su inconfundible voz, carisma y autenticidad. Además, el video, que también se estrenó en todas las plataformas, la muestra mucho más alegre y jovial dejando en claro que es una de las voces más queridas del Perú.

Justamente, la intérprete nacional agradece a sus fanáticos haciéndolos parte de este clip donde comparten en todo momento con la agrupación. Esto le significó una gran experiencia por lo que agradeció a sus seguidores que la han mantenido en la cima de la popularidad desde los inicios de su carrera.

"La interpretación, el sentimiento y la alegría son parte de mi personalidad, y lo he plasmado en estas canciones. Quise además incluir a mis fans en este videoclip, ya que ellos son parte esencial de mi crecimiento. Fue una tarde llena de diversión, risas y mucho amor. ¡La pasamos increíble! Amo este videoclip y espero que lo gocen tanto como yo lo hice", indicó.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales, mientras que el videoclip oficial puede disfrutarse en el canal de YouTube @SusanOchoaMusica. De momento y a solo días días de su estreno, el clip ya supera las 120 mil reproducciones dejando en claro que el tema se perfila a ser un éxito rotundo.

Anuncia la separación de su esposo

Pese a que por estos tiempos todo es felicidad para la artista, hace más de un año, específicamente en octubre del 2024, anunció su separación definitiva con quien era su esposo y padre de sus tres hijos. Edgar Ferrer.

La cantante nacional señaló que ambos tomaron dicha decisión y que reafirma que seguirá manteniendo una buena relación con él a pesar de las dificultades.

"Por motivos personales y familiares dejo este comunicado. (...) Les comunico que el papá de mis niños y yo estamos deparados desde hace tiempo, esa decisión lo estamos llevando de la mejor manera", escribió aquella vez.

De esta manera, Susan Ochoa sorprendió a sus fanáticos al dejar de lado las baladas e incursionar en la cumbia con el lanzamiento de su tema, "Mix Los Bomberos".