Mundo
El fin del dictador

Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y expulsados de Venezuela, según Donald Trump

Con un mensaje que impactó al mundo, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y expulsados.

Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados
Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados (Difusión)

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 03/01/2026

En un comunicado que sorprendió a todos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre un ataque masivo contra Venezuela, asegurando que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y expulsados.

Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados

El mundo despertó este sábado 3 de enero con una noticia que parecía poco creíble. A través de un comunicado, el presidente Donald J. Trump confirmó que Estados Unidos "llevó cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela".

Asimismo, confirmó que "su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, fue capturado y expulsado del país. Esta operación se realizó en conjunto con las autoridades estadounidenses. Detalles a seguir".

Finalmente, el presidente estadounidense anunció que habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago a las 11 a.m., en la que se darían más detalles sobre la operación, aumentando aún más la expectación de la prensa internacional.

Noticia en desarrollo...

