¡Destruye a Luis Miguel! Aracely Arámbula arremete contra su expareja: "Me cae muy mal"

04/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luis Miguel se encuentra en medio de un breve descanso para próximamente iniciar su gira 2024 en América Central y Sur; sin embargo, su expareja, Aracely Arámbula, sorprendió al referirse recientemente al cantante mexicano, disparando contundentes dardos contra él.

Aracely Arámbula destruye a Luis Miguel

La prensa mexicana abordó a la reconocida actriz, quien no se guardó anda y arremetió contra el intérprete de 'Te Necesito', asegurando que le cae muy mal y no desea verle la cara.

"Eso que dicen que yo no les dejo ver es mentira, mis puertas están abiertas. Decían que tenía que estar presente para poderlos ver y para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahora me cae muy mal. No se ha portado nada bien", dijo en un primer momento.

Además, se mostró incómoda al comentar que el artista no tiene ningún tipo de interés en acercarse a sus hijos, a quienes incluso no habría incitado a su concierto, tal y como lo hizo con su hija mayor, Michelle Salas.

"No por ser ídolo no significa que no pueda ser buen papá, vean a Alejandro Fernández, Chayanne, qué padre. A mis hijos siempre les he dicho que admiren a su papá, pero ojalá ese gran artista sea un buen padre para ellos" agregó visiblemente fastidiada.

Sobre Paloma Cueva, la nueva pareja de Luis Miguel

Por otro lado, se refirió a Paloma Cueva, nueva pareja del popular 'Sol de México', recordando que ella es su comadre debido a que fue quien bautizó a uno de sus hijos.

En esa misma línea, acotó que, en el pasado, la fémina fue pareja del mejor amigo de Luis Miguel, lo cual le pareció totalmente irónico.

"No hay ninguna comunicación, imagínate y no por mí eh, ella no me ha hablado, pero la conozco bien si es mi comadre, estuvo en la pila bautismal, cargando a mi hijo y ella fue madrina por Enrique Ponce, Enrique es amigo de Luis (Miguel). Ellos eran íntimos amigos y ahora anda con la mujer de mi compadre Enrique Ponce", señaló la cantante de 48 años.

¿Cuándo llegará Luis Miguel a Perú?

Este año, Luis Miguel deleitará a miles de peruanos con su increíble voz en el Estadio Nacional de Lima. Su concierto está programado para el 24 y 25 de febrero, logrando incluso hacer sold out.

Sin duda, Luis Miguel continuará en medio de la polémica, sobre todo ahora que su expareja, Aracely Arámbula, arremetió contra él.