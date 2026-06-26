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Impacto sorpresivo

Accidente aéreo en China: Avioneta se estrella contra el edificio más grande de Pekín e inicia investigación

El accidente ocurrió en el distrito financiero de Chaoyang y obligó a evacuar la torre de 528 metros. Las autoridades aún no informan sobre víctimas ni causas, mientras en redes sociales circulan imágenes del impacto.

Autoridades de China aún no precisan detalles del caso
Autoridades de China aún no precisan detalles del caso (Composición Exitosa)

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 26/06/2026

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La tarde del 25 de junio, la capital de China vivió momentos de incertidumbre luego de que una avioneta ligera se estrellara contra el China Zun (CITIC Tower), el rascacielos más alto de Pekín, provocando alarma en el distrito financiero de Chaoyang. El impacto dejó daños visibles en la fachada superior del edificio y obligó a una evacuación inmediata de trabajadores y visitantes.

Aeronave dejó edificio afectado

El siniestro se produjo alrededor de las 18:00 hora local. La aeronave, identificada preliminarmente como un Sunward SA 60L Aurora, golpeó los pisos superiores de la torre, generando un agujero en los ventanales y desprendimiento de escombros sobre las calles cercanas.

Testigos en el lugar relataron a medios internacionales un fuerte estruendo seguido de humo y un despliegue masivo de patrullas, ambulancias y bomberos que acordonaron la zona y cortaron el tránsito.

El edificio, inaugurado en 2018 y con 528 metros de altura, es considerado un ícono arquitectónico de la capital china. Cabe decir que solo tres años después, en 2021, China prohibió que se construyesen más rascacielos que superen los 500 metros de altura y limitó a las nuevas edificaciones de más de 250 metros.

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La evacuación preventiva del China Zun tras el accidente se realizó en cuestión de minutos, mientras equipos de emergencia inspeccionaban la estructura para descartar riesgos mayores.

La avioneta pertenecía a la aerolínea Shuangyue General Aviation, aunque aún no se ha confirmado el número de ocupantes ni el motivo del vuelo. Tampoco se han difundido reportes oficiales sobre víctimas, lo que mantiene la incertidumbre en torno al balance humano del accidente.

Reacción oficial y silencio mediático

Hasta el momento, las autoridades chinas no han emitido un comunicado detallado sobre el hecho. En plataformas locales como Weibo y Douyin, las búsquedas relacionadas no muestran resultados recientes, lo que sugiere una restricción informativa.

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La cobertura en medios estatales ha sido mínima, y la difusión de imágenes y testimonios se ha dado principalmente en redes internacionales como X, donde circulan videos del impacto y del operativo de emergencia.

Imagen

El accidente aéreo en el China Zun constituye uno de los episodios más inusuales registrados en Pekín en los últimos años. La falta de información oficial y la aparente censura en medios locales han generado dudas sobre la magnitud real del siniestro.

Mientras tanto, las imágenes difundidas internacionalmente confirman los daños materiales y la evacuación masiva, dejando abierto el debate sobre la transparencia en la gestión de emergencias en China.

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