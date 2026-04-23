Conocida excombatiente sorprende a seguidores al formalizar su compromiso

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Por medio de redes sociales, se hizo pública la pedida de mano de la conocida ex chica reality, empresaria y animadora infantil que formó por largos años parte de diversos programas de televisión.

La apodada "China", que formó parte de programas como: "Combate" y "Esto es guerra", Fabianne Hayashida está lista para comenzar a escribir una nueva historia de amor que consolidaría su relación en una celebración por medio de un matrimonio.

Anuncio de la pedida

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el pasado 21 de abril, la modelo compartió un video que engloba diferentes fotos de su último viaje a Costa Rica junto a su pareja, Michael Chang.

En el video, se ven diversos momentos cotidianos en medio de la naturaleza, lugar que habría sido testigo de la propuesta de matrimonio.

Asimismo, en la recopilación de clips, se ve a la pareja cantando una canción de la conocida banda Rawayana que tiene por título "Se vienen cositas", contextualizando los planes que tienen a futuro juntos.

Un texto significativo para sus seguidores es la descripción del video que añade "Continuará 05. 2027". Esta información confirmaría que la celebración de su unión se daría el próximo año en el mes de mayo.

De igual forma, genera expectativa al hacer parte de sus preparativos a la comunidad de seguidores que posee actualmente.

Nueva etapa tras divorcio

Antes de comenzar con esta nueva etapa de su vida, la ex chica reality ya había estado casada por 4 años con su ex pareja Mario Rangel.

A inicios de diciembre del 2023, Fabianne Hayashida anunció a través de sus redes sociales el fin de su matrimonio con Mario Rangel, con quien contrajo matrimonio en diciembre del 2021 y tenían planeada la ceremonia religiosa para el 2024, planes que no se dieron.

Unos meses después de la confirmación de su ruptura con su ex pareja, el 14 de febrero del 2024, hizo pública su relación con Michael Chang, a quien en declaraciones ha mencionado que conoce desde su adolescencia y volvieron a tener contacto después de años.

La historia sentimental de Fabianne Hayashida refleja una etapa de cambios importantes en su vida personal, en la que incluye a su comunidad en redes sociales que están atentos al contenido que difunde acerca de su relación y su estilo de vida.

Finalmente, la próxima unión de esta reconocida figura del espectáculo generará expectativas en el despliegue de su compromiso y las figuras del medio que asistirán.