Difunden imágenes nunca antes vistas de los encuentros entre Cielo Fernández y Axel Medina

26/04/2025

Axel Medina está en el centro de la polémica tras el comunicado de su expareja, Angie Stefany, quien aseguró que el cantante de La Única Tropical sacó los pies con Cielo Fernández, nuevo jale de Corazón Serrano. Ante ello, se han difundido fotografías y videos que muestran a ambos artistas en circunstancias comprometedoras. Evidentemente, esto ha hecho que los rumores sobre este vínculo crezcan aún más.

Cielo Fernández y Axel Medina más juntos que nunca

Salió a la luz una foto que muestra a Axel Medina y Cielo Fernández compartiendo un almuerzo, pero no solo ello, sino también un video en el que se lucen en una playa de Sechura, Piura. En este último, la cantante está interpretando una de las canciones más icónicas de su exagrupación Son del Duke, 'Que bonito', y esto hizo que crezcan aún más los rumores de un romance.

¿Qué dijo la expareja de Axel Medina?

Angie Stefany, expareja de Axel Medina, difundió un contundente comunicado en sus redes sociales donde dejó en claro que la relación con el cantante de La Única Tropical había llegado a su fin.

"Debido a ciertas situaciones que se han venido presentando y que directamente me afectan emocionalmente, y sobre todo porque esta parte de mi vida ha sido pública, en cierta forma, doy a conocer mi separación del papá de mi hijo luego de 10 años juntos", escribió Angie Stefany.

Recordemos que Angie Stefany y Axel Medina tuvieron una relación de más de diez años; asimismo, tienen un hijo de tan solo un añito.

Siguiendo con el comunicado, Angie Stefany aclaró que no quería entrar en detalles sobre el fin de su relación, es decir, no quería entrar en detalles, pero sí esperaba que su expareja, Axel Medina, cumpliera con sus responsabilidades como padre: "No tengo intención alguna de ahondar en el tema. Simplemente espero de él, cumpla con ser el padre que siempre estará para su bebé".

Pero horas más tarde del comunicado, decidió no callar más y reveló que el fin de su relación con Axel Medina fue por culpa de una infidelidad por parte del padre de su hijo con Cielo Fernández, reciente fichaje de Corazón Serrano.

"Tengo pruebas. No, es que yo no estoy hablando de locura. Él me ha negado hasta el día lunes que él tenía algún tipo de vínculo con la señorita (Cielo Fernández)", afirmó Angie Stefany vía TikTok.

Estas imágenes difundidas de los encuentros nunca antes vistos entre Cielo Fernández y Axel Medina solo alimentan lo mencionado por la expareja del cantante de La Única Tropical, quien lo acusó de serle infiel con la nueva integrante de Corazón Serrano.