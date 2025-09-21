Dilbert Aguilar alarma a fans al presentarse en concierto en silla de ruedas: "No puedo dejar de cumplir mis compromisos"

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La salud de Dilbert Aguilar ha sido un tema preocupante en su vida en el último tiempo. Desde pandemia, el cumbiambero tuvo que ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital local debido al daño en los pulmones que le ocasionó el Covid-19.

Ahora, el artista nacional vuelve a ser noticia al dejarse ver en una de sus últimas presentaciones en una silla de ruedas interpretando sus mejores éxitos. Como se recuerda, el propio intérprete aseguró meses atrás que seguirá trabajando a pesar de su condición ya que cuenta con shows ya pactados.

Dilbert Aguilar se deja ver en silla de ruedas durante presentación

En diálogo con Trome, Dilbert Aguilar recalcó esta premisa asegurando que se debe a la gente y que continuará apareciendo en los escenarios del país fuera de las complicaciones que le pueda deparar su salud.

A su vez, indicó que se ha visto obligado a utilizar esta silla de ruedas ya que sufrió una dura caída durante la grabación de un videoclip musical lo que le ocasionó una fractura de cadera que lo imposibilita movilizarse por sus propios medios.

"Sufrí un accidente, me caí trabajando y grabando un videoclip. Me hice una pequeña fractura en la cadera, pero me siento bien y estoy cantando en silla de ruedas. No puedo dejar de cumplir mis compromisos", indicó.

En esa misma línea, el líder de La Tribu agradeció profundamente el apoyo de sus seguidores quienes le han mostrado su apoyo incondicional a pesar de las condiciones en las que se ha presentado en estos últimos días.

Dilbert Aguilar alarma a fans tras ser visto ingresando a un hospital.

"Seguiré trabajando y así me van a seguir viendo (en silla de ruedas) hasta que me recupere. Gracias a Dios que el público me acepta, me ovaciona y me quiere", añadió.

Fue visto ingresando a un hospital

El pasado martes 9 de septiembre, Dilbert Aguilar fue visto ingresando al Hospital Cayetano Heredia en compañía de Jhazmín Gutarra y un acompañante. La instantánea fue compartida por el portal Instarándula y de inmediato generó preocupación en sus seguidores.

Es importante precisar que, el cantante nacional de 51 años cuenta con fibrosis pulmonar llevándolo a contraer neumonías de gravedad y otras infecciones respiratorias que mermaron su condición.

En resumen, Dilbert Aguilar aseguró que continuará trabajando y respetando sus compromisos pactados tras su reciente aparición en silla de ruedas durante una presentación.