Marcos López ofreció asistencia en empate del Copenhague en la Superliga de Dinamarca

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El futbolista peruano Marcos López se sigue asentando en el fútbol de Dinamarca. por la novena fecha de la Superliga, el lateral izquierdo ofreció una asistencia, en el empate a tres goles del su club como local ante el Silkeborg, con lo que se aleja de la punta del torneo.

Primera asistencia por liga

Afianzado en la banda izquierda del cuadro de la capital danesa, tuvo la chance de dar su primera asistencia en la competición. Cuando el marcador iba 2-1 al equipo dueño de casa, López recibió un pase y en primera sacó un centro que encontró al mediocentro Mohamed Elyounoussi que anotó de cabeza al minuto 46.

🇵🇪🇩🇰🪄 ASISTENCIA de MARCOS LÓPEZ con COPENHAGUE en el 3-3 ante SILKEBORG. Gran precisión 🔝 pic.twitter.com/fgkhRfA6LM — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) September 21, 2025

Sin embargo, el Copenhague no pudo sostener la ventaja ganada al inicio de la segunda parte y el ex conjunto de Oliver Sonne consiguió sorprender. El delantero neozelandés Callum McCowatt, completó su hat-trick con sus anotaciones al 58' y 74' (marcó el primero a los 3').

Con este punto, los 'leones' cayeron al tercer lugar de la clasificación con 17 puntos, a uno del FC Midtjylland con uno más y a tres unidades del Aarhus que lidera de momento la Superliga de Dinamarca. El próximo partido del actual campeón danés será ante el Lyngby por la Copa de Dinamarca.

El ex Sporting Cristal participó de todo el partido, siendo la sexta vez en la actual temporada que completa los 90 minutos en campo. Dos han sido por la liga local, tres por la fase previa de la Champions League y una en la fase de liga de la máxima competencia de clubes en Europa.

Gol y asistencia de López en la campaña

La primera oportunidad que tuvo el jugador peruano de colaborar con un gol fue en el encuentro de ida frente al Basel de Suiza por el playoff de la Liga de Campeones el 20 de agosto pasado. 11 días después, por la liga danesa, marcó su primer tanto de un tiro libre en la victoria sobre Randers.

Pfff, qué GOLAZO de TIRO LIBRE de MARCOS LÓPEZ. Y es su PRIMER GOL con camiseta de COPENHAGUE. Está en un gran nivel 🔝🇵🇪🇩🇰pic.twitter.com/YhGvwGvci9 — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) August 31, 2025

En la campaña anterior con los 'leones', se anotó siete asistencias en todas las competiciones, aunque sin conseguir convertir. Cabe precisar que en su primer año en el país nórdico llegó cedido del Feyenoord de los Países Bajos, siendo comprado para la presente hasta el 2029.

Con esto, Marcos López sigue siendo importante para el Copenhague de la Superliga de Dinamarca. El lateral izquierdo dio una asistencia en el empate ante Silkeborg, sumando su segunda en el presente curso.