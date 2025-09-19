Lucía de la Cruz ROMPE EN LLANTO tras acusación de su hijo por polémico depósito de 8 mil soles: "Me ha dolido"

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante Lucía de la Cruz rompió su silencio luego que su hijo Cristian Wong de la Cruz manifestara que nunca gastó los 8 mil soles que la organización del Festival del Arte Negro de Cañete le depositó a su cuenta bancaria, tras una presentación de la intérprete de música criolla.

Lucía de la Cruz decepcioanada de su hijo

En diálogo con el programa 'Todo se filtra', la artista desmintió a su primogénito quien previamente afirmó que ella no le contesta para dar solución a la controversia en la que están envueltos. Al respecto, Lucía expresó su decepción ante las palabras de su hijo.

"Yo ahorita no me siento bien, porque me ha dolido cuando él me ha dicho:' La llamo constantemente y no me contesta'. Sabe perfectamente que con él me comunico todos los días", sostuvo.

En tal sentido, enfatizó que "él se comunica todos los días con ella" y que inclusive hacen "videollamada", razón por lo cula le afecta la situación por la que atraviesa. Al ser consultada por qué cree que su hijo hace eso, la cantante respondió: "De repente no tiene trabajo allá (Estados Unidos)".

También, dejó en claro que "nunca se negó a hacer una devolución" en referencia al dinero que se depositó en la cuenta de su hijo y prometió que devolverá dicho monto económico.

Lucía de la Cruz rompe en llanto

En otro momento, explicó que de los 8 mil soles depositados ella solo pidió "6 mil soles" para que pueda pagarles a sus músicos."No sé si los agarró él (su hijo) yo puse mi cara al frente y dije: 'Tranquilos el error ha sido de ustedes, pero yo voy a enfrentarme a ti a pagar el error", aseveró la cantante.

De otro lado, Lucía de la Cruz reveló que apoya a los hijos de su primogénito Cristian. "Yo no entiendo por qué Cristian habla tantas est... ahorita. Lo que más me choca es que mienta, todos los días me pide dinero (...) no sé si lo mantengo, pero sabes qué ya me tiene hasta la coronilla", añadió.

Muy conmovida por el momento que atraviesa, rompió en llanto. "No me siento bien, me ha dolido que cuando él me ha dicho: 'La llamo constantemente y no me contesta (...) siempre he estado al borde de él, pero basta ya", expresó entre lágrimas.

Así, Lucía de la Cruz rompió su silencio y se quebró tras acusación de su hijo Cristian por polémico depósito de 8 mil soles.