Ricardo Gareca descarta volver a convertirse en entrenador de la Selección Peruana: "Es una etapa cerrada"

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana atraviesa por una etapa más que complicada luego de quedar penúltimo en las Eliminatorias Sudamericanas y quedar fuera del Mundial 2026. Pero eso no fue todo, ya que el combinado patrio realizó la peor campaña de su historia bajo este formato al solo sumar 12 unidades en 18 partidos jugados.

Ricardo Gareca descarta volver a la Selección Peruana

En medio de esta coyuntura negativa y tras la designación de Manuel Barreto como DT interino de la Bicolor, los nombres para asumir este cargo comenzaron a circular. Como era de esperarse, Ricardo Gareca apareció como uno de los principales candidatos gracias a lo hecho en su anterior etapa al frente del equipo de todos.

Sin embargo, el propio estratega argentino se encargó de negar esta posibilidad en una reciente entrevista con 'El Vbar Caracol'. Aquí, el popular 'Tigre' señaló que ningún representante de la Federación Peruana de Fútbol se acercó a conversar con él y además dejó en claro que ahora buscan otro estilo de técnico para el futuro cercano.

"¿Hablé con algún dirigente de Perú o Venezuela? No. En Perú fueron siete años y medio de muchas cosas, de muchas sensaciones. Es una etapa cerrada ya, al menos en la situación actual de Perú. Yo creo que ellos han buscado y buscan otro estilo, otra forma de trabajar, y es respetable, cosa que tengo que respetar en ese aspecto", indicó.

En esa misma línea, el nacido en Argentina aseguró que de Venezuela tampoco hubo contacto alguno a pesar de que la prensa de ese país indicó que parte como uno de los candidatos a asumir el buzo dejado por Fernando Batista luego de quedar fuera de repechaje.

"Y lo de Venezuela no tengo nada concreto. Nadie se me acercó, nadie me ha dicho que tenga un interés por contratarme", añadió.

Manuel Barreto designado como DT de la Selección Peruana

En medio de estas idas y vueltas, la FPF anunció oficialmente a Manuel Barreto como DT interino de la Selección Peruana. De acuerdo al comunicado emitido, el técnico nacional será responsable de dirigir los amistosos del equipo de todos en los mese de octubre y noviembre de este 2025.

"El profesor Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, ha sido designado de manera temporal, como director técnico de la Selección Absoluta, quien tendrá a su cargo la conducción de los encuentros amistosos de la Bicolor programados para lo que resta del año", señalaron.

De esta manera, Ricardo Gareca descartó rotundamente que pueda volver a convertirse en entrenador de la Selección Peruana por segunda vez.