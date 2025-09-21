Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino tras suspensión a Delia Espinoza

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de la Nación emitió una resolución este domingo 21 de septiembre a solo horas de la suspensión de Delia Espinoza del cargo de fiscal de la Nación por los próximos 6 meses. En este documento, la entidad da a conocer que Pablo Sánchez asumirá interinamente este cargo para sacar delante la transición de poderes dentro del organismo.

Pablo Sánchez se convierte en fiscal de la Nación interino

El oficio deja en claro que a partir de la fecha se declara nula la designación de Sánchez como titular de la Primera Fiscalía Suprema Penal para asumir el mando del Ministerio Público. Con ello, el abogado será responsable de la institución mientras sea elegido un fiscal de la Nación titular.

"Designar al abogado Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal supremo titular, como Fiscal de la Nación Interino a partir de la fecha en mérito a la Resolución de la Junta Nacional de Justicia no 143-2025-PLENO-JNJ, por el plazo legalmente previsto en la citada Resolución o hasta otra disposición", indicó.

Dicha resolución también precisa que esta decisión ya se comunicó a las entidades más importantes del Estado como la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia, la Junta Nacional de Justicia, entre otros.

Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino.

Tal como lo aclara el documento, la designación de Pablo Sánchez se da gracias a que es el miembro más antiguo de la Junta de Fiscales Supremos por lo que le corresponde tomar el cargo de fiscal de la Nación en medio de esta complicada coyuntura.

"Siendo el fiscal supremo titular con mayor antigüedad en el Ministerio Público el abogado Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, por imperio de la ley, le corresponde asumir en forma interina el cargo de Fiscal de la Nación, por el plazo legalmente previsto en la Resolución de la Junta Nacional de Justicia N. 143-2025-PLENO-JNJ o hasta otra disposición", señalan.

JNJ suspende a Delia Espinoza

Es importante recordar que por la noche del viernes 19 de septiembre, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia decidió suspender a Delia Espinoza como titular del Ministerio Público por no acatar la resolución emitida en junio de este año la cual le ordenada restituir a Patricia Benavides como fiscal suprema.

En resumen, Pablo Sánchez se convierte en fiscal de la Nación interino luego que Delia Espinoza sea suspendida del cargo por los próximos seis meses.